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https://arabic.sputniknews.com/20220508/العراق-القبض-على-ثلاثة-من-قادة-داعش-في-بغداد-وتدمير-أنفاق-للتنظيم-غربي-البلاد-1061993391.html
العراق... القبض على ثلاثة من قادة "داعش" في بغداد وتدمير أنفاق للتنظيم غربي البلاد
العراق... القبض على ثلاثة من قادة "داعش" في بغداد وتدمير أنفاق للتنظيم غربي البلاد
تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من القبض على ثلاثة من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة بغداد، ودمرت أوكارا وأنفاقا تابعة له في نينوى والأنبار شمالي... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:51+0000
2022-05-08T15:51+0000
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "بعملية استخبارية وجهد استمر لأيام تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش (محظور في روسيا والعديد من الدول) الإرهابي في بغداد عملوا بما يسمى قاطعي الفرات والبركة".وأضاف أن القادة الثلاثة في "داعش" اعترفوا "بتزعمهم قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".وتابع رسول في تغريدة منفصلة أن القوات الجوية للجيش العراقي تمكنت من تدمير "نفقين ومضافتين لعصابات "داعش" الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادتي عمليات غرب نينوى (شمال) والأنبار (غرب)".يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
العراق
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تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم

العراق... القبض على ثلاثة من قادة "داعش" في بغداد وتدمير أنفاق للتنظيم غربي البلاد

15:51 GMT 08.05.2022
© Photo / Iraqi Security Cellالقوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق
القوات العراقية تدمر خفايا لـداعش جنوبي محافظة كركوك العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من القبض على ثلاثة من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة بغداد، ودمرت أوكارا وأنفاقا تابعة له في نينوى والأنبار شمالي وغربي البلاد.
وقال المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "بعملية استخبارية وجهد استمر لأيام تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش (محظور في روسيا والعديد من الدول) الإرهابي في بغداد عملوا بما يسمى قاطعي الفرات والبركة".
وأضاف أن القادة الثلاثة في "داعش" اعترفوا "بتزعمهم قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".
وتابع رسول في تغريدة منفصلة أن القوات الجوية للجيش العراقي تمكنت من تدمير "نفقين ومضافتين لعصابات "داعش" الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادتي عمليات غرب نينوى (شمال) والأنبار (غرب)".
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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