العراق... القبض على ثلاثة من قادة "داعش" في بغداد وتدمير أنفاق للتنظيم غربي البلاد
© Photo / Iraqi Security Cellالقوات العراقية تدمر خفايا لـ"داعش" جنوبي محافظة كركوك العراق
© Photo / Iraqi Security Cell
تمكنت القوات العراقية، اليوم الأحد، من القبض على ثلاثة من قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة بغداد، ودمرت أوكارا وأنفاقا تابعة له في نينوى والأنبار شمالي وغربي البلاد.
وقال المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيي رسول في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "بعملية استخبارية وجهد استمر لأيام تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية من إلقاء القبض على ثلاثة من قيادات داعش (محظور في روسيا والعديد من الدول) الإرهابي في بغداد عملوا بما يسمى قاطعي الفرات والبركة".
وأضاف أن القادة الثلاثة في "داعش" اعترفوا "بتزعمهم قيادة مجموعات من الزمر الإرهابية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين".
بعملية استخبارية وجهد استمر لايام تمكنت @FIIA_iraq من القاء القبض على ثلاثة من قيادات #داعش الارهابي في بغداد عملوا بمايسمى قاطعي الفرات والبركة.— وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية (@FIIA_iraq) May 8, 2022
اعترفوا بتزعمهم قيادة مجموعات من الزمر الارهابية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين. pic.twitter.com/gLQHFHoUqV
وتابع رسول في تغريدة منفصلة أن القوات الجوية للجيش العراقي تمكنت من تدمير "نفقين ومضافتين لعصابات "داعش" الإرهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادتي عمليات غرب نينوى (شمال) والأنبار (غرب)".
تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير أنفاق أثنين ومضافتين لعصابات داعش الارهابية، وذلك أثناء تنفيذ واجب أستطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادتي عمليات غرب نينوى والانبار. pic.twitter.com/zy1MQGKnPY— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) May 8, 2022
يشار إلى أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم الإرهابي وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.