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العراق يبرم صفقات تسليح جديدة لتعزيز قواته المدفعية
العراق يبرم صفقات تسليح جديدة لتعزيز قواته المدفعية
يسعى العراق لتعزيز قدرات قواته المدفعية عن طريق إبرام صفقات جديدة مع دولتين تشمل وحدات مدفعية متطورة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:21+0000
2022-05-08T14:21+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع العراقية كشفت عن توقيع عقود تسليح مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على أسلحة متطورة هدفها تعزيز قدرات قوات المدفعية بالجيش العراقي.ونقلت الوكالة عن اللواء الركن عبد العرداوي، قائد صنف المدفعية بالجيش العراقي، إن وزارة الدفاع وقعت الصفقات الجديدة بعدما أثبت سلاح المدفعية فعاليته الكبيرة في جميع معارك الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم).وأوضح العرداوي أن العراق سيواصل تطوير قدرات قواته المدفعية بمدافع ذات مدى أكبر تمكنها من دعم عملياتها الحربية في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يسعى-لعقد-صفقات-عسكرية-مع-روسيا-وفرنسا-وباكستان-1058459665.html
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-العراقي-يعزز-قدراته-بشراء-طائرات-مسيرة-ودبابات-متطورة-1058449523.html
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

العراق يبرم صفقات تسليح جديدة لتعزيز قواته المدفعية

14:21 GMT 08.05.2022
© Photo / Iraqi Security Cellفرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021
فرق الجيش العراقي تتسلم أسلحة وذخيرة من قوات التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، العراق 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Photo / Iraqi Security Cell
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يسعى العراق لتعزيز قدرات قواته المدفعية عن طريق إبرام صفقات جديدة مع دولتين تشمل وحدات مدفعية متطورة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع العراقية كشفت عن توقيع عقود تسليح مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على أسلحة متطورة هدفها تعزيز قدرات قوات المدفعية بالجيش العراقي.
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
العراق يسعى لعقد صفقات عسكرية مع روسيا وفرنسا وباكستان
12 فبراير, 14:40 GMT
ونقلت الوكالة عن اللواء الركن عبد العرداوي، قائد صنف المدفعية بالجيش العراقي، إن وزارة الدفاع وقعت الصفقات الجديدة بعدما أثبت سلاح المدفعية فعاليته الكبيرة في جميع معارك الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم).
الجيش العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2022
الجيش العراقي يعزز قدراته بشراء طائرات مسيرة ودبابات متطورة
12 فبراير, 11:14 GMT
وأوضح العرداوي أن العراق سيواصل تطوير قدرات قواته المدفعية بمدافع ذات مدى أكبر تمكنها من دعم عملياتها الحربية في المستقبل.
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