https://arabic.sputniknews.com/20220508/العراق-يبرم-صفقات-تسليح-جديدة-لتعزيز-قواته-المدفعية-1061990276.html
العراق يبرم صفقات تسليح جديدة لتعزيز قواته المدفعية
العراق يبرم صفقات تسليح جديدة لتعزيز قواته المدفعية
يسعى العراق لتعزيز قدرات قواته المدفعية عن طريق إبرام صفقات جديدة مع دولتين تشمل وحدات مدفعية متطورة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:21+0000
2022-05-08T14:21+0000
2022-05-08T14:21+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع العراقية كشفت عن توقيع عقود تسليح مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على أسلحة متطورة هدفها تعزيز قدرات قوات المدفعية بالجيش العراقي.ونقلت الوكالة عن اللواء الركن عبد العرداوي، قائد صنف المدفعية بالجيش العراقي، إن وزارة الدفاع وقعت الصفقات الجديدة بعدما أثبت سلاح المدفعية فعاليته الكبيرة في جميع معارك الجيش العراقي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم).وأوضح العرداوي أن العراق سيواصل تطوير قدرات قواته المدفعية بمدافع ذات مدى أكبر تمكنها من دعم عملياتها الحربية في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/العراق-يسعى-لعقد-صفقات-عسكرية-مع-روسيا-وفرنسا-وباكستان-1058459665.html
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الجيش-العراقي-يعزز-قدراته-بشراء-طائرات-مسيرة-ودبابات-متطورة-1058449523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العراق يبرم صفقات تسليح جديدة لتعزيز قواته المدفعية
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يسعى العراق لتعزيز قدرات قواته المدفعية عن طريق إبرام صفقات جديدة مع دولتين تشمل وحدات مدفعية متطورة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع العراقية كشفت عن توقيع
عقود تسليح مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية للحصول على أسلحة متطورة
هدفها تعزيز قدرات قوات المدفعية بالجيش العراقي.
ونقلت الوكالة عن اللواء الركن عبد العرداوي، قائد صنف المدفعية بالجيش العراقي، إن وزارة الدفاع وقعت الصفقات الجديدة بعدما أثبت سلاح المدفعية فعاليته الكبيرة في جميع معارك الجيش العراقي
ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم).
وأوضح العرداوي أن العراق سيواصل تطوير
قدرات قواته المدفعية بمدافع ذات مدى أكبر تمكنها من دعم عملياتها الحربية في المستقبل.