https://arabic.sputniknews.com/20220508/القبض-على-3-عناصر-شرطة-إيرانيين-تعاملوا-بعنف-مع-سيدة-1061990692.html
القبض على 3 عناصر شرطة إيرانيين تعاملوا بعنف مع سيدة
القبض على 3 عناصر شرطة إيرانيين تعاملوا بعنف مع سيدة
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد ، بأنه تم اعتقال ثلاثة من رجال الشرطة الإيرانية في طهران، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر الضباط وهم يعتقلون امرأة... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:17+0000
2022-05-08T15:17+0000
2022-05-08T15:17+0000
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إيران
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة إيرانية حكومية أن "ضباط الشرطة الذين اعتقلوا شابة بعنف في لافاسان شرقي طهران تم اعتقالهم".وأثار مقطع فيديو قصير الغضب في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، يظهر فيه ثلاثة ضباط شرطة يجبرون امرأة على ركوب سيارة للشرطة، فيما لم يتم تحديد تاريخ الواقعة.وتظهر المرأة في الفيديو، وهي تصرخ وتتوسل لرجل في ثياب مدنية يدفعها على الأرض أمام ضابط شرطة ورجل آخر يرتدي زيا عسكريا، وأضافت الصحيفة أنه خلال الحادث قام "شرطي بملابس مدنية بالضرب على يد الشابة ودفعها داخل السيارة وهددها".وأوضح العقيد مرادي إن الشرطة اشتبهت في ركّاب سيارة بعد أن بدأت تتحرك بشكل متقطع، حسبما أفاد نادي الصحفيين الشباب، وهي وكالة تابعة للإذاعة الحكومية.حاولت الشرطة منعهم، لكن امرأتين كانتا في السيارة بمن فيهم التي ظهرت في الفيديو، فرت دون اكتراث بالشرطة، ثم قاومتا فيما بعد الاعتقال، على حد قوله، وقال العقيد إن القضية فُتحت بعد اكتشاف "كميات من الماريغوانا في السيارة المصادرة".وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن قائد شرطة العاصمة الجنرال حسين رحيمي أمر، أمس السبت، بفتح تحقيق في ملابسات اعتقال المرأة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران
القبض على 3 عناصر شرطة إيرانيين تعاملوا بعنف مع سيدة
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أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد ، بأنه تم اعتقال ثلاثة من رجال الشرطة الإيرانية في طهران، بعد انتشار مقطع فيديو أظهر الضباط وهم يعتقلون امرأة بعنف، ما أثار غضبا شعبيا شديدا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن صحيفة إيرانية حكومية أن "ضباط الشرطة الذين اعتقلوا شابة بعنف في لافاسان شرقي طهران تم اعتقالهم".
وأثار مقطع فيديو قصير الغضب في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، يظهر فيه ثلاثة ضباط شرطة يجبرون امرأة على ركوب سيارة للشرطة، فيما لم يتم تحديد تاريخ الواقعة.
وتظهر المرأة في الفيديو، وهي تصرخ وتتوسل لرجل في ثياب مدنية يدفعها على الأرض أمام ضابط شرطة ورجل آخر يرتدي زيا عسكريا، وأضافت الصحيفة أنه خلال الحادث قام "شرطي بملابس مدنية بالضرب على يد الشابة ودفعها داخل السيارة وهددها".
ووصف نائب قائد شرطة طهران، مراد مرادي، سلوك الضباط بأنه "عنيف ومخالف لتعليمات الشرطة
" ، لكنه قال إن المرأة يشتبه في حيازتها مخدرات.
وأوضح العقيد مرادي إن الشرطة اشتبهت في ركّاب سيارة بعد أن بدأت تتحرك بشكل متقطع، حسبما أفاد نادي الصحفيين الشباب، وهي وكالة تابعة للإذاعة الحكومية.
حاولت الشرطة منعهم، لكن امرأتين كانتا في السيارة بمن فيهم التي ظهرت في الفيديو، فرت دون اكتراث بالشرطة، ثم قاومتا فيما بعد الاعتقال، على حد قوله، وقال العقيد إن القضية فُتحت بعد اكتشاف "كميات من الماريغوانا في السيارة المصادرة".
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن قائد شرطة العاصمة الجنرال حسين رحيمي أمر، أمس السبت، بفتح تحقيق في ملابسات اعتقال المرأة.