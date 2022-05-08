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المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في أبريل
المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في أبريل
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:31+0000
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وقال المركزي المصري في بيان، إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنحو 41 مليون دولار.وكان البنك المركزي المصري قد استخدم خلال شهر مارس/آذار 2022، جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.كما استخدم البنك جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي أيضًا لتغطية خروج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.ولا يزال الاحتياطي قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/هل-يرفع-البنك-المركزي-المصري-سعر-الفائدة-مرة-أخرى-1061649522.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في أبريل

16:31 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 16:40 GMT 08.05.2022)
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الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بنهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.
وقال المركزي المصري في بيان، إن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنحو 41 مليون دولار.
وأوضح البنك أن الاحتياطي النقدي بلغ 37.1 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل 37.08 مليار في مارس السابق عليه، ليعاود اتزانه بعد فقدانه 3.9 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكان البنك المركزي المصري قد استخدم خلال شهر مارس/آذار 2022، جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.
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كما استخدم البنك جزءًا من احتياطي النقد الأجنبي أيضًا لتغطية خروج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ولا يزال الاحتياطي قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
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