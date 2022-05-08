https://arabic.sputniknews.com/20220508/الملك-سلمان-يدخل-المستشفى-لإجراء-فحوصات-طبية-1061973957.html
الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية
الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:03+0000
2022-05-08T07:03+0000
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السعودية
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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وذكر البيان أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، أمس السبت، وفقا وكالة الأنباء السعودية (واس).وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".
https://arabic.sputniknews.com/20200730/الملك-سلمان-يغادر-المستشفى-فيديو-1046149903.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية
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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، دخول العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أحد مستشفيات جدة لإجراء فحوصات طبية.
وذكر البيان أن الملك سلمان دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، أمس السبت، وفقا وكالة الأنباء السعودية
(واس).
وكان الملك سلمان غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، في شهر مارس/ آذار الماضي، بعض فحوصات طبية تكللت بالنجاح.
وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أن الملك سلمان
غادر المستشفى بعد "تغيير بطارية منظم ضربات القلب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح".
وأضاف أنه "من المقرر أن يخضع - حفظه الله - عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية".