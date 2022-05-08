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انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية للمقيمين في الخارج

انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية للمقيمين في الخارج

يشهد لبنان اليوم الأحد المرحلة الثانية من عملية التصويت بالانتخابات النيابية لغير المقيمين على أراضيه، حيث شهد يوم 6 أيار/مايو الجاري المرحلة الأولى التي ضمت... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T11:15+0000

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ويحق لـ 194348 مغتربا في 48 دولة التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية، وهي الدول التي تعتمد الأحد كإجازة رسمية أسبوعية، وفتحت صناديق الاقتراع عند الثامنة صباحا بتوقيت بيروت أمام اللبنانيين في 16 دولة أوروبية وأفريقية.وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، "ينتخب في جمهورية روسيا الاتحادية 323 ناخبا في مركز اقتراع واحد وقلم اقتراع واحد، وفي تركيا يقترع 999 شخصا، بينما سجل لدى رومانيا 696 ناخبا، أما في قبرص يتوزع 840 على قلمي اقتراع في مركزي اقتراع، وفي الإمارات يبلغ عددهم 25066 ناخبا".وتنتهي العملية الانتخابية صباح يوم غد الاثنين بتوقيت بيروت مع إقفال صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة.وأكد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، بحسب ما نقلته الوكالة: "نحن على اتصال دائم مع السفارات والقنصليات ولن نعلن أي نتيجة عن نسبة الاقتراع قبل وصول رئيس الجمهورية".وعن وصول صناديق الاقتراع إلى بيروت، أوضح أنها ستصل تباعا بعد إقفال الأقلام، وقال: "نريد إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية".تحدث بو حبيب عن نسبة الاقتراع في 10 دول جرت فيها الانتخابات النيابية يوم الجمعة، حيث بلغت 59.49 في المئة، وقال: "هناك 3 دول بلغت نسبة الاقتراع فيها فوق السبعين وهي إيران، والبحرين، وسوريا، حيث بلغت نسبة المقترعين أكثر من 70 في المئة، في العراق 48 في المئة، وفي مصر تحت 50 في المئة، أما بقية الدول فبلغت نسبة الاقتراع فيها فوق الـ 60 في المئة".ولدى وصوله إلى وزارة الخارجية، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون في كلمته للمسؤولين عن عملية الانتخاب، قائلا: "ما تقومون به ليس عملا سهلا، وان شاء الله تتحسن الأمور في الانتخابات المقبلة بحيث تكون أسهل من اليوم لأن هناك إمكانية أن يكون هناك "كود" للتصويت وتأتي النتيجة دون صناديق وأقل كلفة على الدولة. أهنئكم وأتمنى أن تنتهي الانتخابات دون مشاكل أو اعتراضات".وأفادت سفيرة لبنان في روما ميرا ضاهر، عن سير العملية الانتخابية، بأن "الأمور تجري على ما يرام، ويوجد تواصل مباشر مع لبنان. وهناك تعاون كبير بين الجالية اللبنانية والسفارة".وتفقد سفير بريطانيا أيان كولارد غرفة العمليات لمتابعة انتخابات المقترعين في وزارة الخارجية والمغتربين، فيما حضر أيضا نائب بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ياريك دوماينسكي لغرفة العمليات لمراقبة الانتخابات في وزارة الخارجية والمغتربين، وأشار إلى أن عدد الفرق 16 التابعة للبعثة تتولى مهام مراقبة سير العملية الانتخابية، وهي موزعة على 13 دولة أوروبية". وأضاف: "الفرق التي ستتولى المهمة عينها الأحد المقبل يناهز عدد المراقبين فيها 170، على أن يسجل فريق البعثة عدد صناديق الاقتراع الآتية من الخارج وأرقامها لمطابقتها عند بدء عمليات الفرز في 15 مايو/أيار".وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 مايو 2022، موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إقامتها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.وكان مجلس النواب اللبناني قد صادق، نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية، في 27 آذار/مارس 2022، لكن الرئيس عون رفض التوقيع على هذه المصادقة.وينتظر أن ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديداً للبلاد، خلفا لميشال عون، الذي يشغل هذا المنصب، منذ عام 2016، بعد شغوره لنحو 29 شهرا؛ وتنتهي ولاية عون، في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل.وتقسم مقاعد المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين، وبالتناسب بين المذاهب.وتُجرى الانتخابات في ظل معاناة لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه؛ والتي وصفها البنك الدولي بأنها "الأكثر حدة وقسوة في العالم".

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