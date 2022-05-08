https://arabic.sputniknews.com/20220508/برلماني-روسي-لسكان-المدن-المحررة-الروس-لا-يتخلون-عن-شعبهم-1061992648.html
برلماني روسي لسكان المدن المحررة: الروس لا يتخلون عن شعبهم
برلماني روسي لسكان المدن المحررة: الروس لا يتخلون عن شعبهم
قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية، فلاديمير جباروف، إن روسيا لن تتخلى عن مواطنيها في أوكرانيا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:40+0000
2022-05-08T15:40+0000
2022-05-08T15:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وكتب جباروف في قناته عبر "تلغرام": "في الأسبوع الماضي، التقيت بممثل عن الإدارة العسكرية - المدنية لإحدى المناطق المحررة من القوات المسلحة الأوكرانية والنازيين الجدد في منطقة زابوروجيه. وقال إن الناس في الأراضي المحررة سعداء بأنهم تخلصوا من نظام كييف المكروه".وأضاف: "في الوقت نفسه، لا يزال الناس يتصرفون بضبط النفس، لأنهم يخشون أن يغادر فجأة الجيش من جمهورية دونيتسك، عندها قد يعود النازيون الجدد مرة أخرى ويبدأون في قمع الأشخاص الذين يرون مستقبلهم بوضوح مع روسيا".وتابع: "سكان زابوروجيه وخيرسون ونيكولاييف وأوديسا ومناطق أخرى من نوفوروسيا اعتبروا أنفسهم دائمًا جزءًا من العالم الروسي الكبير وشعوبًا روسية. ولهذا السبب أمر الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي جيشه بقتل هؤلاء الأشخاص، شيوخا ونساء وأطفالا، وكل من يتحدث ويفكر باللغة الروسية".أريد أن أطمئن سكان هذه المناطق أننا لن نترككم أيها الإخوة! وأن أذكر الاقتباس من فيلم" Brother-2 "حيث يقول البطل: الروس لا يتخلون عن ذويهم".ووفقا له، فإن روسيا تحرر الأراضي الأوكرانية من أجل منع ظاهرة مقيتة مثل النازية الجديدة على أراضي العالم الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
برلماني روسي لسكان المدن المحررة: الروس لا يتخلون عن شعبهم
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قال النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الفيدرالية، فلاديمير جباروف، إن روسيا لن تتخلى عن مواطنيها في أوكرانيا.
وكتب جباروف في قناته عبر "تلغرام": "في الأسبوع الماضي، التقيت بممثل عن الإدارة العسكرية - المدنية لإحدى المناطق المحررة من القوات المسلحة الأوكرانية والنازيين الجدد في منطقة زابوروجيه. وقال إن الناس في الأراضي المحررة سعداء بأنهم تخلصوا من نظام كييف المكروه".
وأضاف: "في الوقت نفسه، لا يزال الناس يتصرفون بضبط النفس، لأنهم يخشون أن يغادر فجأة الجيش من جمهورية دونيتسك، عندها قد يعود النازيون الجدد مرة أخرى ويبدأون في قمع الأشخاص الذين يرون مستقبلهم بوضوح مع روسيا".
وتابع: "سكان زابوروجيه وخيرسون ونيكولاييف وأوديسا ومناطق أخرى من نوفوروسيا اعتبروا أنفسهم دائمًا جزءًا من العالم الروسي الكبير وشعوبًا روسية. ولهذا السبب أمر الرئيس (الأوكراني) زيلينسكي جيشه بقتل هؤلاء الأشخاص، شيوخا ونساء وأطفالا، وكل من يتحدث ويفكر باللغة الروسية".
أريد أن أطمئن سكان هذه المناطق أننا لن نترككم أيها الإخوة! وأن أذكر الاقتباس من فيلم" Brother-2 "حيث يقول البطل: الروس لا يتخلون عن ذويهم".
ووفقا له، فإن روسيا تحرر الأراضي الأوكرانية من أجل منع ظاهرة مقيتة مثل النازية الجديدة على أراضي العالم الروسي.