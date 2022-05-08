https://arabic.sputniknews.com/20220508/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-روسيا-وبيلاروس-تستهدف-بضائع-بقيمة-17-مليار-إسترليني-1062005263.html
بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا وبيلاروس تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار إسترليني
بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا وبيلاروس تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار إسترليني
أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T22:21+0000
2022-05-08T22:21+0000
2022-05-08T22:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061805336_0:301:2942:1956_1920x0_80_0_0_9525d15a1a292de165ab57987d634f19.jpg
القاهرة – سبوتنيك. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، نشرته اليوم الاثنين، "تعلن المملكة المتحدة، اليوم، عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، في خطوة تهدف إلى زيادة إضعاف آلة بوتين الحربية".وتابعت، "سيؤدي ذلك إلى رفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير الكاملة أو الجزئية، منذ بدء الغزو الروسي غير القانوني إلى أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني".وتضم الحزمة الجديدة من العقوبات، تعريفات الاستيراد وحظر التصدير، بحسب البيان، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات ستغطي ما قيمته 1.4 مليار جنيه إسترليني من البضائع، بما في ذلك البلاتين والبلاديوم.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220501/إعلام-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-تناقشان-تهديد-الصين-لتايوان-1061778480.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1061805336_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_96c8ff328bf844c17d3e2068810f7f1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
بريطانيا تفرض عقوبات على روسيا وبيلاروس تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار إسترليني
22:21 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 22:24 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس، تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، لرفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني.
القاهرة – سبوتنيك. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان، نشرته اليوم الاثنين، "تعلن المملكة المتحدة، اليوم، عن حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وبيلاروس
تستهدف بضائع بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني، في خطوة تهدف إلى زيادة إضعاف آلة بوتين الحربية".
وتابعت، "سيؤدي ذلك إلى رفع القيمة الإجمالية للمنتجات الخاضعة لعقوبات الاستيراد والتصدير الكاملة أو الجزئية، منذ بدء الغزو الروسي غير القانوني إلى أوكرانيا، إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني".
وتضم الحزمة الجديدة من العقوبات، تعريفات الاستيراد وحظر التصدير، بحسب البيان، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات ستغطي ما قيمته 1.4 مليار جنيه إسترليني من البضائع، بما في ذلك البلاتين والبلاديوم.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى
من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.