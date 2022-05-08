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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/بريطانيا-تقدم-دعما-عسكريا-جديدا-لأوكرانيا-بقيمة-16-مليار-دولار-1061971321.html
بريطانيا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
بريطانيا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار
أعلنت المملكة المتحدة، يوم السبت، أنها ستقدم 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار) أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T00:15+0000
2022-05-08T00:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
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يأتي ذلك قبل مكالمة مزمعة اليوم الأحد عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.ويرفع هذا التعهد الجديد إلى الضعف تقريبا، التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا.وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220423/صحيفة-تصريحات-جونسون-عن-روسيا-تثير-غضب-أوكرانيا-1061509939.html
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أخبار أوكرانيا, بريطانيا

بريطانيا تقدم دعما عسكريا جديدا لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار

00:15 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEALرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / DANIEL LEAL
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أعلنت المملكة المتحدة، يوم السبت، أنها ستقدم 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.60 مليار دولار) أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا.
يأتي ذلك قبل مكالمة مزمعة اليوم الأحد عبر الفيديو لزعماء دول مجموعة السبع مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
ويرفع هذا التعهد الجديد إلى الضعف تقريبا، التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.
بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
صحيفة: تصريحات جونسون عن روسيا تثير غضب أوكرانيا
23 أبريل, 07:03 GMT
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
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Инженерная машина разграждения ИМР-2 на дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 13:28 GMT
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