https://arabic.sputniknews.com/20220508/بومبيو-يثير-تساؤلات-حول-علاقة-مرشح-جمهوري-لمجلس-الشيوخ-يدعمه-ترامب-بتركيا-1061975580.html
بومبيو يثير تساؤلات حول علاقة مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ يدعمه ترامب بتركيا
بومبيو يثير تساؤلات حول علاقة مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ يدعمه ترامب بتركيا
شكك وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في علاقات مرشح من الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ، مع تركيا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:59+0000
2022-05-08T07:59+0000
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وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن الدكتور محمد أوز، صوّت في الانتخابات التركية لعام 2018، على الرغم من إنكاره أنه كان ناشطا سياسيا في البلاد.ويخوض أوز، المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات التمهيدية للجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ في بنسلفانيا ضد ديفيد ماكورميك، الذي يلقى تأييدا من بومبيو، والمقامة في 17 مايو/ أيار الجاري.وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "ربما كل شيء بريء، وربما كل شيء بشكل صريح، لكننا نحن وشعب ولاية بنسلفانيا والأمريكيون الذين سيمثلهم كأحد الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذين يصوتون على مسائل الأمن القومي المهمة، بحاجة إلى فهم نطاق وعمق علاقة محمد أوز مع الحكومة التركية"، وفقا صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.وأكد بومبيو أن الأمر يتعلق بمن هو "الأنسب" لشغل منصب في بنسلفانيا، وهي ولاية مثّلها سابقا "أمريكي وطني محافظ"، وفق قوله.ومحمد أوز هو مواطن مزدوج من تركيا وأمريكا.وقالت بريتاني يانيك، مديرة الاتصالات في حملة محمد أوز، في تصريحات موقع "إنسايدر" الأمريكي إن تعليقات مايك بومبيو "مثيرة للشفقة وتنطوي على كراهية الأجانب".وأضافت يانيك: "لقد قال الدكتور أوز بالفعل عند انتخابه لمجلس الشيوخ أنه سيتخلى عن جنسيته التركية، ولا توجد مشكلة أمنية على الإطلاق، ويعلم ديفيد ماكورميك أن الدكتور أوز حافظ على جنسيته المزدوجة لتسهيل المساعدة في رعاية والدته المصابة بمرض الزهايمر والتي تعيش في تركي".وتوترت العلاقات بين الحكومة التركية ونظيرتها الأمريكية في السنوات الأخيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220314/بومبيو-إيران-هي-أكبر-دولة-راعية-للإرهاب-ويجب-أن-تظل-العقوبات-المفروضة-عليها-سارية-1059885089.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, دونالد ترامب, أخبار تركيا اليوم
بومبيو يثير تساؤلات حول علاقة مرشح جمهوري لمجلس الشيوخ يدعمه ترامب بتركيا
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شكك وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، في علاقات مرشح من الحزب الجمهوري لمجلس الشيوخ، مع تركيا.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، الأسبوع الماضي، أن الدكتور محمد أوز، صوّت في الانتخابات التركية لعام 2018، على الرغم من إنكاره أنه كان ناشطا سياسيا في البلاد.
ويخوض أوز، المدعوم من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الانتخابات التمهيدية للجمهوريين البارزين في مجلس الشيوخ في بنسلفانيا ضد ديفيد ماكورميك، الذي يلقى تأييدا من بومبيو، والمقامة في 17 مايو/ أيار الجاري.
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "ربما كل شيء بريء، وربما كل شيء بشكل صريح، لكننا نحن وشعب ولاية بنسلفانيا والأمريكيون الذين سيمثلهم كأحد الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ الأمريكي، والذين يصوتون على مسائل الأمن القومي المهمة، بحاجة إلى فهم نطاق وعمق علاقة محمد أوز مع الحكومة التركية"، وفقا صحيفة "ذا هيل"
الأمريكية.
وأكد بومبيو أن الأمر يتعلق بمن هو "الأنسب" لشغل منصب في بنسلفانيا، وهي ولاية مثّلها سابقا "أمريكي وطني محافظ"، وفق قوله.
ومحمد أوز هو مواطن مزدوج من تركيا وأمريكا.
وقالت بريتاني يانيك، مديرة الاتصالات في حملة محمد أوز، في تصريحات موقع "إنسايدر"
الأمريكي إن تعليقات مايك بومبيو "مثيرة للشفقة وتنطوي على كراهية الأجانب".
وأضافت يانيك: "لقد قال الدكتور أوز بالفعل عند انتخابه لمجلس الشيوخ أنه سيتخلى عن جنسيته التركية، ولا توجد مشكلة أمنية على الإطلاق، ويعلم ديفيد ماكورميك أن الدكتور أوز حافظ على جنسيته المزدوجة لتسهيل المساعدة في رعاية والدته المصابة بمرض الزهايمر والتي تعيش في تركي".
وتوترت العلاقات بين الحكومة التركية ونظيرتها الأمريكية في السنوات الأخيرة.