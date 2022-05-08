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تحذير من غسل الدجاج في المطبخ... فما السبب؟
تحذير من غسل الدجاج في المطبخ... فما السبب؟
قدم مجلس الصحة الخليجي مجموعة من النصائح العملية للحفاظ على سلامتك في المطبخ. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:22+0000
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سكين مطبخ
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وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكر المجلس أنه في مقدمة هذه النصائح عدم غسل الدجاج في المطبخ.وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن السبب في ذلك هو أن ذلك يسهم في انتشار البكتيريا في المطبخ.وجاءت باقي نصائح المجلس كالتالي:لا تضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل على لوح التقطيع الذي يستخدم للطعام النيء، وذلك لمنع اختلاط الطعم، وانتشار البكتيريا.احذر عند استخدام السكين، ووجهها للأسفل عند الانتقال من مكان إلى آخر.لا تنس غسل اليدين بشكلٍ مستمر عند تحضير الطعام.أغلق الغاز والأفران بمجرد الانتهاء من استخدامها.لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.
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سكين مطبخ

تحذير من غسل الدجاج في المطبخ... فما السبب؟

10:22 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 10:23 GMT 08.05.2022)
© Depositphotos / Marsanتحضير الدجاج
تحضير الدجاج - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Depositphotos / Marsan
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قدم مجلس الصحة الخليجي مجموعة من النصائح العملية للحفاظ على سلامتك في المطبخ.
وفي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذكر المجلس أنه في مقدمة هذه النصائح عدم غسل الدجاج في المطبخ.
وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن السبب في ذلك هو أن ذلك يسهم في انتشار البكتيريا في المطبخ.
وجاءت باقي نصائح المجلس كالتالي:
لا تضع الطعام المطبوخ أو الجاهز للأكل على لوح التقطيع الذي يستخدم للطعام النيء، وذلك لمنع اختلاط الطعم، وانتشار البكتيريا.
احذر عند استخدام السكين، ووجهها للأسفل عند الانتقال من مكان إلى آخر.
لا تنس غسل اليدين بشكلٍ مستمر عند تحضير الطعام.
أغلق الغاز والأفران بمجرد الانتهاء من استخدامها.
لا تترك الطعام المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.
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