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تركيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

تركيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الجيش المصري في سيناء

أدانت الحكومة التركية الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة لرفع المياه في غرب شبه جزيرة سيناء، أمس السبت، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش المصري. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية اليوم الأحد.وقال البيان: "ندين الهجوم على محطة رفع المياه شرقي قناة السويس في مصر في 7 أيار/مايو، والذي أسفر عن مقتل 11 عسكريًا وإصابة 5 آخرين".وأضاف البيان: "نسأل الله الرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم، وتعازينا لذويهم ولشعب مصر الشقيق والدولة المصرية، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".ويوم السبت، قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وختم المتحدث العسكري بيانه، بالقول: "تؤكد القوات المسلحة على استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره".وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.

https://arabic.sputniknews.com/20220508/الولايات-المتحدة-تدين-الهجوم-الإرهابي-في-سيناء-المصرية-1061971675.html

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