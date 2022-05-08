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تركيا… وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان الحدود مع سوريا
تركيا… وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان الحدود مع سوريا
أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة إلى وحدات الجيش المتمركز على الخط الحدودي بين تركيا وسوريا جنوبي البلاد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار تركيا اليوم
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ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش التركي الفريق أول يشار غولر، رافق أكار خلال الزيارة.ولفتت إلى أن وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين وصلا إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، اليوم الأحد، وكان معهما قائد القوات البرية موسى آفسافار.وأوضحت الوكالة أن أكار قام بزيارة مخفر حدودي في المنطقة للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من تدابير لضمان أمن الحدود في تلك المنطقة.
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العالم, أخبار تركيا اليوم

تركيا… وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان الحدود مع سوريا

15:11 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Stringer
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أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة إلى وحدات الجيش المتمركز على الخط الحدودي بين تركيا وسوريا جنوبي البلاد.
ذكرت ذلك وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن رئيس أركان الجيش التركي الفريق أول يشار غولر، رافق أكار خلال الزيارة.
ولفتت إلى أن وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين وصلا إلى ولاية هطاي الحدودية مع سوريا، اليوم الأحد، وكان معهما قائد القوات البرية موسى آفسافار.
وأوضحت الوكالة أن أكار قام بزيارة مخفر حدودي في المنطقة للاطمئنان على ما يتم اتخاذه من تدابير لضمان أمن الحدود في تلك المنطقة.
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