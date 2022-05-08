https://arabic.sputniknews.com/20220508/تشغيل-أسرع-محطة-في-العالم-لتخزين-طاقة-الضخ-الكهرومائية-1061988397.html
تشغيل أسرع محطة في العالم لتخزين طاقة الضخ الكهرومائية
تشغيل أسرع محطة في العالم لتخزين طاقة الضخ الكهرومائية
اجتازت الوحدة الخامسة من محطة تشانجلونجشان لتخزين الطاقة الكهرومائية التي يتم ضخها، في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين اختباراتها التي استمرت 15 يوما وبدأت العمل في... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:30+0000
2022-05-08T13:30+0000
2022-05-08T13:30+0000
اقتصاد
الصين
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وتبلغ الطاقة المقدرة للوحدة من محطة طاقة الضخ 350 ألف كيلوواط أو 350 ملي واط، وسرعة مقدرة تبلغ 600 دورة في الدقيقة - وهي الأسرع في العالم من نوعها، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.وتحتوي تشانجلونجشان على 6 وحدات طاقة تخزين بالضخ تم تصميمها وتركيبها في المحطة، بسعة إجمالية تبلغ 2100 ميغاواط يمكنها توليد ما يقرب من 2.5 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء كل عام.الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ هي أحد أنواع تخزين الطاقة الكهرومائية، وتتشكل من خزانين للمياه على ارتفاعات مختلفة يمكنهما توليد الطاقة أثناء تحرك الماء لأسفل عبر التوربين من أحدهما إلى الآخر.طبيعة هذا المفهوم التي تتطلب أيضا طاقة لضخ المياه مرة أخرى إلى الخزان العلوي، يعني أنه يعمل مثل بطارية عملاقة يمكنها تخزين الطاقة ثم إطلاقها عند الحاجة.أنتجت المحطة 1.3 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء للشبكة الوطنية خلال فترة الذروة واستخدمت 1.7 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء "لإعادة الشحن" خارج الموسم منذ بدء التشغيل في 25 يونيو/ حزيران 2021.وقالت الشركة المشغلة إن المحطة تساعد كذلك في تحسين القدرة التنظيمية لشبكة الكهرباء شرقي الصين، وتحسين هيكل إمدادات الطاقة، وتعزيز تنمية الطاقة النظيفة.تهدف الصين إلى إضافة عدد كاف من محطات تخزين الطاقة الكهرومائية التي يتم ضخها الجديدة إلى أكثر من ضعفي قدرتها الحالية خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة من 2021 إلى 2025.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/الصين-احتياطيات-النقد-الأجنبي-أكثر-من-3-تريليونات-دولار-رغم-تراجعها-1061985225.html
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اقتصاد, الصين
تشغيل أسرع محطة في العالم لتخزين طاقة الضخ الكهرومائية
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اجتازت الوحدة الخامسة من محطة تشانجلونجشان لتخزين الطاقة الكهرومائية التي يتم ضخها، في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين اختباراتها التي استمرت 15 يوما وبدأت العمل في 4 مايو/ أيار.
وتبلغ الطاقة المقدرة للوحدة من محطة طاقة الضخ 350 ألف كيلوواط أو 350 ملي واط، وسرعة مقدرة تبلغ 600 دورة في الدقيقة - وهي الأسرع في العالم من نوعها، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية.
وتحتوي تشانجلونجشان على 6 وحدات طاقة تخزين بالضخ تم تصميمها وتركيبها في المحطة، بسعة إجمالية تبلغ 2100 ميغاواط يمكنها توليد ما يقرب من 2.5 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء كل عام.
الطاقة الكهرومائية المخزنة بالضخ هي أحد أنواع تخزين الطاقة الكهرومائية
، وتتشكل من خزانين للمياه على ارتفاعات مختلفة يمكنهما توليد الطاقة أثناء تحرك الماء لأسفل عبر التوربين من أحدهما إلى الآخر.
طبيعة هذا المفهوم التي تتطلب أيضا طاقة لضخ المياه مرة أخرى إلى الخزان العلوي، يعني أنه يعمل مثل بطارية عملاقة يمكنها تخزين الطاقة ثم إطلاقها عند الحاجة.
أنتجت المحطة 1.3 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء للشبكة الوطنية
خلال فترة الذروة واستخدمت 1.7 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء "لإعادة الشحن" خارج الموسم منذ بدء التشغيل في 25 يونيو/ حزيران 2021.
وقالت الشركة المشغلة إن المحطة تساعد كذلك في تحسين القدرة التنظيمية لشبكة الكهرباء شرقي الصين، وتحسين هيكل إمدادات الطاقة، وتعزيز تنمية الطاقة النظيفة.
تهدف الصين إلى إضافة عدد كاف من محطات تخزين الطاقة الكهرومائية التي يتم ضخها الجديدة إلى أكثر من ضعفي قدرتها الحالية خلال الخطة الخمسية الرابعة عشرة من 2021 إلى 2025.