https://arabic.sputniknews.com/20220508/تقارير-آثار-ما-بعد-الشفاء-من-كورونا-تستمر-في-10-من-المرضى-الذين-يدخلون-المستشفى-1061981420.html
تقارير: آثار ما بعد الشفاء من "كورونا" تستمر في 10% من المرضى الذين يدخلون المستشفى
تقارير: آثار ما بعد الشفاء من "كورونا" تستمر في 10% من المرضى الذين يدخلون المستشفى
كشفت دراسة يابانية، اليوم الأحد، أن نحو 10 في المئة من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب عدوى فيروس "كورونا" المستجد، لا يزالون يعانون من مشاكل صحية متعلقة... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:18+0000
2022-05-08T11:18+0000
2022-05-08T11:18+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
العالم
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موسكو - سبوتنيك. ووفقا للدراسة التي أجرتها وزارة الصحة اليابانية، واطلعت عليها وكالة "كيودو" اليابانية، فإن الضيق الأكثر شيوعا بعد الإصابة بـ(كوفيد-19) هو ضعف العضلات، والذي يظهر في 7.4 في المئة من المرضى المتعافين.بينما أظهرت الدراسة أن 4.4 في المئة من المشاركين اشتكوا من صعوبات في التنفس، بينما استمر 3.5 في المئة في المعاناة من الخمول العام.وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أنه حدث فقدان كامل أو تغير في حاسة الشم وقلة التذوق فقط في 1.6 في المئة و 1 في المئة من المستجيبين، على التوالي.وأجريت الدراسة على 693 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى، نظرا لمعاناتهم من أعراض (كوفيد-19) متوسطة أو شديدة، في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2020 وحتى يوليو/ تموز 2021.ومنذ تفشي وباء "كورونا"، سجلت اليابان 8.06 مليون حالة إصابة، و29788 حالة وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/الصحة-العالمية-وفاة-15-مليون-في-أول-عامين-من-كورونا-أعلى-من-الحالات-التي-أبلغت-عنها-الحكومات-1061888478.html
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فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم
تقارير: آثار ما بعد الشفاء من "كورونا" تستمر في 10% من المرضى الذين يدخلون المستشفى
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كشفت دراسة يابانية، اليوم الأحد، أن نحو 10 في المئة من الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسبب عدوى فيروس "كورونا" المستجد، لا يزالون يعانون من مشاكل صحية متعلقة بالمرض، حتى بعد مرور عام واحد من خروجهم من المستشفى.
موسكو - سبوتنيك
. ووفقا للدراسة التي أجرتها وزارة الصحة اليابانية، واطلعت عليها وكالة "كيودو" اليابانية، فإن الضيق الأكثر شيوعا بعد الإصابة بـ(كوفيد-19) هو ضعف العضلات، والذي يظهر في 7.4 في المئة من المرضى المتعافين.
بينما أظهرت الدراسة أن 4.4 في المئة من المشاركين اشتكوا من صعوبات في التنفس، بينما استمر 3.5 في المئة في المعاناة من الخمول العام.
وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أنه حدث فقدان كامل أو تغير في حاسة الشم وقلة التذوق فقط في 1.6 في المئة و 1 في المئة من المستجيبين، على التوالي.
وأجريت الدراسة على 693 شخصا، تم نقلهم إلى المستشفى، نظرا لمعاناتهم من أعراض (كوفيد-19) متوسطة أو شديدة، في الفترة من سبتمبر/ أيلول 2020 وحتى يوليو/ تموز 2021.
ومنذ تفشي وباء "كورونا"، سجلت اليابان 8.06 مليون حالة إصابة، و29788 حالة وفاة.