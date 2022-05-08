تونس... "أنصار 25 يوليو" ينظمون تحركا دعما للرئيس قيس سعيد... فيديو وصور
11:27 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 08.05.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gadera
نظمت مجموعة من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، وقفة في العاصمة التونسية دعما لقراراته الأخيرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فقد تجمع اليوم الأحد عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد من الذين أطلقوا على أنفسهم "حراك 25 يوليو"، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وذلك دعما للرئيس قيس سعيد ولقراراته.
ورفع المشاركون في التحرك، عدة شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد، بمحاسبة الفاسدين من منظومة الحكم السابقة، كما طالبوا بتطهير البلاد وإصلاح القضاء.
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
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© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
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© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
وشهد التحرك حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحاذية له.