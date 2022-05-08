عربي
الرئيس السوري يزور طهران للمرة الأولى منذ 2019
https://arabic.sputniknews.com/20220508/تونس-أنصار-25-يوليو-ينظمون-تحركا-دعما-للرئيس-قيس-سعيد-فيديو-وصور-1061982005.html
تونس... "أنصار 25 يوليو" ينظمون تحركا دعما للرئيس قيس سعيد... فيديو وصور
تونس... "أنصار 25 يوليو" ينظمون تحركا دعما للرئيس قيس سعيد... فيديو وصور
نظمت مجموعة من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، وقفة في العاصمة التونسية دعما لقراراته الأخيرة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:27+0000
2022-05-08T11:29+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061981359_118:0:1163:588_1920x0_80_0_0_d9474fb69d75fa4f672b0e1d530cf01d.jpg
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فقد تجمع اليوم الأحد عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد من الذين أطلقوا على أنفسهم "حراك 25 يوليو"، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وذلك دعما للرئيس قيس سعيد ولقراراته.ورفع المشاركون في التحرك، عدة شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد، بمحاسبة الفاسدين من منظومة الحكم السابقة، كما طالبوا بتطهير البلاد وإصلاح القضاء.وشهد التحرك حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحاذية له.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/سياسي-تونسي-قيس-سعيد-يعاملنا-بلاءات-جمال-عبد-الناصرالثلاث-وكأننا-إسرائيليون-فيديو-1061945245.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061981359_248:0:1032:588_1920x0_80_0_0_92fb0c9ac475a9d103f9034e86997d76.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونس... "أنصار 25 يوليو" ينظمون تحركا دعما للرئيس قيس سعيد... فيديو وصور

11:27 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 08.05.2022)
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبرTelegram
نظمت مجموعة من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، وقفة في العاصمة التونسية دعما لقراراته الأخيرة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فقد تجمع اليوم الأحد عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد من الذين أطلقوا على أنفسهم "حراك 25 يوليو"، أمام المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وذلك دعما للرئيس قيس سعيد ولقراراته.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
سياسي تونسي: قيس سعيد يعاملنا بلاءات جمال عبد الناصر الثلاث وكأننا إسرائيليون... فيديو
أمس, 10:33 GMT
ورفع المشاركون في التحرك، عدة شعارات تطالب الرئيس قيس سعيد، بمحاسبة الفاسدين من منظومة الحكم السابقة، كما طالبوا بتطهير البلاد وإصلاح القضاء.
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
© Sputnik . Mariam.Gaderaحراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
1/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
2/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
3/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
4/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
5/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الاحد 8 مايو
6/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
7/7
© Sputnik . Mariam.Gadera
حراك داعم للرئيس التونسي قيس سعيد الأحد 8 مايو
وشهد التحرك حضورا أمنيا مكثفا في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المحاذية له.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала