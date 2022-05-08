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https://arabic.sputniknews.com/20220508/تونس-ارتفاع-الصادرات-الصناعية-22--مقارنة-بعام-2021-1061982981.html
تونس… ارتفاع الصادرات الصناعية 22 % مقارنة بعام 2021
تونس… ارتفاع الصادرات الصناعية 22 % مقارنة بعام 2021
سجلت صادرات تونس في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:45+0000
2022-05-08T11:45+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمة صادرات تونس من الصناعات المعملية إلى 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي)، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.وكانت صادرات تونس من هذا القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي تساوي 10 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).ولفتت إلى أن صادرات تونس في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية سجلت زيادة كبيرة وكذلك الحال بالنسبة لصادرات الملابس والنسيج والصناعات الغذائية.أما صادرات الخزف والبلور ومواد البناء فقد سجلت زيادة خلال العام الحالي وصلت إلى 44 في المئة، إضافة إلى الصناعات الكيميائية التي سجلت نموا ملحوظا أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزير-تونسي-بإمكاننا-أن-نصبح-مركزا-للتكنولوجيا-الصيدلية-الحديثة-1061104351.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

تونس… ارتفاع الصادرات الصناعية 22 % مقارنة بعام 2021

11:45 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Mohamed Hemedaصناعة الخزف في قرية تونس المصرية
صناعة الخزف في قرية تونس المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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سجلت صادرات تونس في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمة صادرات تونس من الصناعات المعملية إلى 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي)، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.
وكانت صادرات تونس من هذا القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي تساوي 10 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).
التكنولوجيا الحديثة والنهوض بقطاع الزراعة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
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12 أبريل, 08:13 GMT
ولفتت إلى أن صادرات تونس في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية سجلت زيادة كبيرة وكذلك الحال بالنسبة لصادرات الملابس والنسيج والصناعات الغذائية.
أما صادرات الخزف والبلور ومواد البناء فقد سجلت زيادة خلال العام الحالي وصلت إلى 44 في المئة، إضافة إلى الصناعات الكيميائية التي سجلت نموا ملحوظا أيضا.
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