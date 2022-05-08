https://arabic.sputniknews.com/20220508/تونس-ارتفاع-الصادرات-الصناعية-22--مقارنة-بعام-2021-1061982981.html
تونس… ارتفاع الصادرات الصناعية 22 % مقارنة بعام 2021
تونس… ارتفاع الصادرات الصناعية 22 % مقارنة بعام 2021
سجلت صادرات تونس في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:45+0000
2022-05-08T11:45+0000
2022-05-08T11:45+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103514/77/1035147768_0:0:3456:1944_1920x0_80_0_0_9c4ef784a8a5f4e2c8f54583cfc73051.jpg
وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمة صادرات تونس من الصناعات المعملية إلى 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي)، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.وكانت صادرات تونس من هذا القطاع خلال نفس الفترة من العام الماضي تساوي 10 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).ولفتت إلى أن صادرات تونس في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية سجلت زيادة كبيرة وكذلك الحال بالنسبة لصادرات الملابس والنسيج والصناعات الغذائية.أما صادرات الخزف والبلور ومواد البناء فقد سجلت زيادة خلال العام الحالي وصلت إلى 44 في المئة، إضافة إلى الصناعات الكيميائية التي سجلت نموا ملحوظا أيضا.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/وزير-تونسي-بإمكاننا-أن-نصبح-مركزا-للتكنولوجيا-الصيدلية-الحديثة-1061104351.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103514/77/1035147768_0:0:3072:2304_1920x0_80_0_0_fd1284fbbee4071d330b6360ad69e4fe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
تونس… ارتفاع الصادرات الصناعية 22 % مقارنة بعام 2021
تابعنا عبر
سجلت صادرات تونس في قطاع الصناعات المعملية ارتفاعا كبيرا بنسبة وصلت إلى 22 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وخلال الأشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمة صادرات تونس من الصناعات المعملية
إلى 12.2 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار أمريكي)، حسبما ذكرت
قناة "نسمة" التونسية، اليوم الأحد.
وكانت صادرات تونس من هذا القطاع
خلال نفس الفترة من العام الماضي تساوي 10 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).
ولفتت إلى أن صادرات تونس في قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية سجلت زيادة كبيرة وكذلك الحال بالنسبة لصادرات الملابس والنسيج والصناعات الغذائية.
أما صادرات الخزف والبلور ومواد البناء فقد سجلت زيادة خلال العام الحالي وصلت إلى 44 في المئة، إضافة إلى الصناعات الكيميائية التي سجلت نموا ملحوظا أيضا.