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https://arabic.sputniknews.com/20220508/جاستن-بيبر-على-القائمة-السوداء-لشركة-فيراري-1061977582.html
جاستن بيبر على "القائمة السوداء" لشركة فيراري
جاستن بيبر على "القائمة السوداء" لشركة فيراري
منعت شركة فيراري الإيطالية المنتجة للسيارات الرياضية والسباقات المغني الكندي جاستن بيبر من شراء سيارات جديدة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T09:37+0000
2022-05-08T09:37+0000
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بحسب ما نشر موقع La Repubblica، لم تكن الشركة راضية عما فعله الفنان بسيارة من نوع "فيراري 458 إيطاليا" حيث باعها في مزاد بأكثر من 400 ألف دولار.ووفقا للموقع، اشترى بيبر السيارة في عام 2016. في وقت لاحق، وعهد بالسيارة إلى استوديو ضبط West Coast في كاليفورنيا، وهو مشارك منتظم في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الأسطوري "Pimp My Car".وتم تجهيز السيارة بمجموعة هيكل Liberty Walk وعجلات Forgiato Dieci-ECL مقاس 20 بوصة. وقام بطلاء غطاء المحرك بـForgiato Blue. وتم تركيب نظام صوتي باهظ الثمن في المقصورة. وبعد مرور عام، باع الموسيقي السيارة الرياضية في مزاد باريت جاكسون بمبلغ 434500 دولار أمريكي. كما تم إدراج جاستن بيبر في القائمة السوداء من قِبل فيراري لأنه أوقف السيارة مرة واحدة في فندق مونتاج في بيفرلي هيلز في عام 2016، ثم لم يتمكن من العثور عليها إلا لمدة ثلاثة أسابيع في وقت لاحق بمساعدة المحققين. هذا وتضم القائمة السوداء للشركة مغني الراب 50 Cent وTyga والممثل نيكولاس كيج والملاكم فلويد مايويذر جونيور وعارضة الأزياء كيم كارداشيان. في وقت سابق، أصبح معروفًا أن الرئيس الجديد لفيراري هو بينديتو فيغنا، الذي شارك في إنشاء تقنية تدوير الشاشة والتي تم استخدامها لأول مرة في iPhone الرابع، لا يمتلك خبرة في صناعة السيارات.
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جاستن بيبر على "القائمة السوداء" لشركة فيراري

09:37 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Straussالمغني الكندي جاستن بيبر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 أغسطس/ آب 2016
المغني الكندي جاستن بيبر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 أغسطس/ آب 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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منعت شركة فيراري الإيطالية المنتجة للسيارات الرياضية والسباقات المغني الكندي جاستن بيبر من شراء سيارات جديدة.
بحسب ما نشر موقع La Repubblica، لم تكن الشركة راضية عما فعله الفنان بسيارة من نوع "فيراري 458 إيطاليا" حيث باعها في مزاد بأكثر من 400 ألف دولار.
ووفقا للموقع، اشترى بيبر السيارة في عام 2016. في وقت لاحق، وعهد بالسيارة إلى استوديو ضبط West Coast في كاليفورنيا، وهو مشارك منتظم في البرنامج التلفزيوني الأمريكي الأسطوري "Pimp My Car".
وتم تجهيز السيارة بمجموعة هيكل Liberty Walk وعجلات Forgiato Dieci-ECL مقاس 20 بوصة. وقام بطلاء غطاء المحرك بـForgiato Blue. وتم تركيب نظام صوتي باهظ الثمن في المقصورة.
وبعد مرور عام، باع الموسيقي السيارة الرياضية في مزاد باريت جاكسون بمبلغ 434500 دولار أمريكي. كما تم إدراج جاستن بيبر في القائمة السوداء من قِبل فيراري لأنه أوقف السيارة مرة واحدة في فندق مونتاج في بيفرلي هيلز في عام 2016، ثم لم يتمكن من العثور عليها إلا لمدة ثلاثة أسابيع في وقت لاحق بمساعدة المحققين.
هذا وتضم القائمة السوداء للشركة مغني الراب 50 Cent وTyga والممثل نيكولاس كيج والملاكم فلويد مايويذر جونيور وعارضة الأزياء كيم كارداشيان. في وقت سابق، أصبح معروفًا أن الرئيس الجديد لفيراري هو بينديتو فيغنا، الذي شارك في إنشاء تقنية تدوير الشاشة والتي تم استخدامها لأول مرة في iPhone الرابع، لا يمتلك خبرة في صناعة السيارات.
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