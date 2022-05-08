https://arabic.sputniknews.com/20220508/جماعة-أنصار-الله-تتهم-التحالف-بتعمد-مضاعفة-معاناة-30-ألف-يمني-يحتاجون-إلى-العلاج-خارج-البلاد-1061994567.html

جماعة "أنصار الله" تتهم التحالف بتعمد مضاعفة معاناة 30 ألف يمني يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد

جماعة "أنصار الله" تتهم التحالف بتعمد مضاعفة معاناة 30 ألف يمني يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد

اتهمت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، التحالف العربي بقيادة السعودية بمضاعفة المعاناة الإنسانية الناجمة عن استمرار تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T16:00+0000

2022-05-08T16:00+0000

2022-05-08T16:00+0000

أخبار اليمن الأن

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القاهرة -سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، أنيس الأصبحي، وحسبما نقل عنه تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة: "دول العدوان [في إشارة إلى التحالف العربي] تتعمد مضاعفة معاناة الشعب اليمني في ظل صمت أممي".وأضاف: "30 ألف حالة مرضية مستعصية بحاجة ماسة للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.. وتنصل دول العدوان في تنفيذ اتفاق الهدنة جريمة لها تداعياتها الإنسانية".وذكر الأصبحي أن "12 حالة مرضية توفيت مؤخرا من المسجلين للسفر للعلاج في الخارج".وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "الإنقاذ الوطني"، أن "رحلتين أسبوعياً كما هو مقرر في اتفاق الهدنة لا تكفي لإنقاذ حياة المرضى".وأشار إلى "حاجة القطاع الصحي إلى تحديث التجهيزات الطبية وإدخال بعض المواد والمستلزمات".وفي 25 نيسان/أبريل الماضي، اتهمت جماعة "أنصار الله"، التحالف العربي، برفض منح الخطوط الجوية اليمنية تصريح هبوط لأول رحلة تجارية ضمن رحلات الهدنة الأممية في مطار صنعاء الدولي الذي تديره الجماعة، كانت مقررة من صنعاء إلى مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة تلقيها موافقة من الأمم المتحدة بتسيير الرحلة التجارية الأولى منذ 6 أعوام.وردت الحكومة اليمنية على اتهام "أنصار الله" بتحميل الجماعة مسؤولية تعثر استئناف الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، متهمةً إياها بمخالفة الاتفاق عبر محاولة فرض ركاب بجوازات سفر غير صادرة منها، مشيرةً إلى أن الاتفاق ينص على اعتماد جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة الحكومة، وهو ما نفته الجماعة.وفي الثاني من الشهر الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويفرض التحالف العربي بقيادة السعودية، منذ التاسع من أغسطس/آب عام 2016، حظرا على حركة الطيران في مطار صنعاء، وأوقف جميع الرحلات المدنية باستثناء رحلات الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها، التي يتطلب القيام بها تنسيقاً مع قيادة التحالف.ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

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