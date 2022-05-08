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جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027
جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027
قال وزير المال في دولة جنوب السودان، أقاك أشويل، إن حكومة بلاده باعت النفط الخام لمدة 5 سنوات مقبلة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:44+0000
2022-05-08T16:44+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، أكد أقاك أشويل أن سبب عدم قدرة بلاده على دفع الرواتب هو بيعها للنفط حتى عام 2027، وهو ما يعني حسب الوزير أنه إذا أرادت الدولة أموالا أخرى فعليها بيع النفط لعام 2028. وتابع الوزير أن جائحة كورونا، والفيضانات كان لهما تأثير كبير على إنتاج وبيع النفط في جنوب السودان. ويرى الوزير أن 90 % من احتياطات الغاز والنفط في بلاده غير مستغلة.
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أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان

جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027

16:44 GMT 08.05.2022
© Photo / Radio Jubaطائرة جنوب السودان
طائرة جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Photo / Radio Juba
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قال وزير المال في دولة جنوب السودان، أقاك أشويل، إن حكومة بلاده باعت النفط الخام لمدة 5 سنوات مقبلة.
وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، أكد أقاك أشويل أن سبب عدم قدرة بلاده على دفع الرواتب هو بيعها للنفط حتى عام 2027، وهو ما يعني حسب الوزير أنه إذا أرادت الدولة أموالا أخرى فعليها بيع النفط لعام 2028.
وتابع الوزير أن جائحة كورونا، والفيضانات كان لهما تأثير كبير على إنتاج وبيع النفط في جنوب السودان.
ويرى الوزير أن 90 % من احتياطات الغاز والنفط في بلاده غير مستغلة.
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