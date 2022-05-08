https://arabic.sputniknews.com/20220508/جنوب-السودان-وزير-يكشف-عن-بيع-بلاده-للنفط-حتى-عام-2027-1061996712.html
جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027
جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027
قال وزير المال في دولة جنوب السودان، أقاك أشويل، إن حكومة بلاده باعت النفط الخام لمدة 5 سنوات مقبلة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:44+0000
2022-05-08T16:44+0000
2022-05-08T16:44+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
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وحسب صحيفة الانتباهة السودانية، أكد أقاك أشويل أن سبب عدم قدرة بلاده على دفع الرواتب هو بيعها للنفط حتى عام 2027، وهو ما يعني حسب الوزير أنه إذا أرادت الدولة أموالا أخرى فعليها بيع النفط لعام 2028. وتابع الوزير أن جائحة كورونا، والفيضانات كان لهما تأثير كبير على إنتاج وبيع النفط في جنوب السودان. ويرى الوزير أن 90 % من احتياطات الغاز والنفط في بلاده غير مستغلة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان
جنوب السودان... وزير يكشف عن بيع بلاده للنفط حتى عام 2027
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قال وزير المال في دولة جنوب السودان، أقاك أشويل، إن حكومة بلاده باعت النفط الخام لمدة 5 سنوات مقبلة.
وحسب صحيفة الانتباهة السودانية
، أكد أقاك أشويل أن سبب عدم قدرة بلاده على دفع الرواتب هو بيعها للنفط حتى عام 2027، وهو ما يعني حسب الوزير أنه إذا أرادت الدولة أموالا أخرى فعليها بيع النفط لعام 2028.
وتابع الوزير أن جائحة كورونا، والفيضانات كان لهما تأثير كبير على إنتاج وبيع النفط في جنوب السودان.
ويرى الوزير أن 90 % من احتياطات الغاز والنفط في بلاده غير مستغلة.