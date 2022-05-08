https://arabic.sputniknews.com/20220508/جنوب-السودان-يسجل-أولى-الإصابات-بالكوليرا-منذ-2017-وفاة-شخص-وإصابة-30-آخرين-1061995297.html
جنوب السودان يسجل أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017... وفاة شخص وإصابة 30 آخرين
جنوب السودان يسجل أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017... وفاة شخص وإصابة 30 آخرين
توفي شخص وأصيب 30 آخرون بداء الكوليرا في جنوب السودان، بعدما سجلت البلاد ظهور المرض مجددا، رغم انحساره منذ 2017. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T16:10+0000
2022-05-08T16:10+0000
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ونقلت وكالة المغرب للصحافة العربية، مساء اليوم الأحد، عن مصادر رسمية، أن وزارة الصحة في جنوب السودان قد أصدرت بيانا، أكدت من خلاله أن "مرض الكوليرا تفشى في مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة" الشمالية.وجاء في البيان: "حتى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 31 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، في مقاطعة روبكونا وفي مخيم بينتيو للنازحين"، مضيفا أن جميع المرضى في البلاد تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.وأشارت المصادر الرسمية إلى مواصلة وزارة الصحة في جنوب السودان البحث إلى جانب شركائها بهدف الكشف عن إصابات إضافية بالكوليرا، في الوقت الذي تم رصد أو الإبلاغ عن أول إصابة في العشرين من آذار/مارس الماضي، وهي خاصة بطفلة تبلغ من العمر عامين، حيث أكدتها السلطات رسميا في 14 أبريل/نيسان الماضي.ويذكر أن وباء الكوليرا الذي يؤدي إلى إسهال مميت ينتقل من خلال تناول الطعام أو المياه الملوثين بالبكتيريا، وهو الوباء أو الجائحة التي تسبب الوفاة في غضون ساعات إذا لم يعالج.ومن جانبها، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن مرض الكوليرا يصيب ما بين 1,3 - 4 ملايين شخص سنويا، وهو الوباء الذي يتسبب في وفاة ما بين 21 - 143 ألف شخص معظمهم في الدول الفقيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إعلام-يتحدث-عن-89-حالة-وفاة-بسبب-مرض-غامض-في-جنوب-السودان-1053934173.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار جنوب السودان, أخبار العالم الآن
جنوب السودان يسجل أولى الإصابات بالكوليرا منذ 2017... وفاة شخص وإصابة 30 آخرين
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توفي شخص وأصيب 30 آخرون بداء الكوليرا في جنوب السودان، بعدما سجلت البلاد ظهور المرض مجددا، رغم انحساره منذ 2017.
ونقلت وكالة المغرب للصحافة العربية، مساء اليوم الأحد، عن مصادر رسمية، أن وزارة الصحة في جنوب السودان قد أصدرت بيانا، أكدت من خلاله أن "مرض الكوليرا تفشى في مقاطعة روبكونا بولاية الوحدة" الشمالية.
14 ديسمبر 2021, 15:28 GMT
وجاء في البيان: "حتى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 31 إصابة، بينها حالة وفاة واحدة، في مقاطعة روبكونا وفي مخيم بينتيو للنازحين"، مضيفا أن جميع المرضى في البلاد تلقوا العلاج وغادروا المستشفى.
وأشارت المصادر الرسمية إلى مواصلة وزارة الصحة في جنوب السودان البحث إلى جانب شركائها بهدف الكشف عن إصابات إضافية بالكوليرا، في الوقت الذي تم رصد أو الإبلاغ عن أول إصابة في العشرين من آذار/مارس الماضي، وهي خاصة بطفلة تبلغ من العمر عامين، حيث أكدتها السلطات رسميا في 14 أبريل/نيسان الماضي.
ويذكر أن وباء الكوليرا الذي يؤدي إلى إسهال مميت ينتقل من خلال تناول الطعام
أو المياه الملوثين بالبكتيريا، وهو الوباء أو الجائحة التي تسبب الوفاة في غضون ساعات إذا لم يعالج.
ومن جانبها، تشير منظمة الصحة العالمية
إلى أن مرض الكوليرا يصيب ما بين 1,3 - 4 ملايين شخص سنويا، وهو الوباء الذي يتسبب في وفاة ما بين 21 - 143 ألف شخص معظمهم في الدول الفقيرة.