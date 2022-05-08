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جورجينا تكشف اسم مولودتها الجديدة من كريستيانو رونالدو
جورجينا تكشف اسم مولودتها الجديدة من كريستيانو رونالدو
كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عن اسم ابنتها حديثة الولادة من لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتي توفي شقيقها التوأم في وقت سابق. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:27+0000
2022-05-08T21:27+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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ونشرت رودريغيز صورة لطفلتها الوليدة على إنستغرام (يتابعها 38 مليونا) هذا الأسبوع، وهي تبتسم، مؤكدة أن اسمها بيلا إزميرالدا.وعلقت عارضة الأزياء على الصورة بالقول: بيلا إزميرالدا، ميلادها 18-4-22.ونشر رونالدو ورودريغيز بيانا مشتركا في اليوم الذي توفي فيه شقيق بيلا التوأم، قالا فيه "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي شخص. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".كان لرونالدو بالفعل أربعة أطفال من جورجينا قبل وصول بيلا وشقيقها التوأم الراحل.ابنه الأكبر هو كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاما، والذي يلعب حاليا في أكاديمية مانشيستر يونايتد، ووصل التوأمان إيفا وماتيو في يونيو/حزيران 2017 عن طريق أم بديلة، وأنجبت جورجينا ألانا في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

جورجينا تكشف اسم مولودتها الجديدة من كريستيانو رونالدو

21:27 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Joel C Ryan/Invisionكريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Joel C Ryan/Invision
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كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عن اسم ابنتها حديثة الولادة من لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتي توفي شقيقها التوأم في وقت سابق.
ونشرت رودريغيز صورة لطفلتها الوليدة على إنستغرام (يتابعها 38 مليونا) هذا الأسبوع، وهي تبتسم، مؤكدة أن اسمها بيلا إزميرالدا.
وعلقت عارضة الأزياء على الصورة بالقول: بيلا إزميرالدا، ميلادها 18-4-22.
ونشر رونالدو ورودريغيز بيانا مشتركا في اليوم الذي توفي فيه شقيق بيلا التوأم، قالا فيه "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي شخص. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".
كان لرونالدو بالفعل أربعة أطفال من جورجينا قبل وصول بيلا وشقيقها التوأم الراحل.
ابنه الأكبر هو كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاما، والذي يلعب حاليا في أكاديمية مانشيستر يونايتد، ووصل التوأمان إيفا وماتيو في يونيو/حزيران 2017 عن طريق أم بديلة، وأنجبت جورجينا ألانا في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
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