https://arabic.sputniknews.com/20220508/جورجينا-تكشف-اسم-مولودتها-الجديدة-من-كريستيانو-رونالدو-1062004338.html
جورجينا تكشف اسم مولودتها الجديدة من كريستيانو رونالدو
جورجينا تكشف اسم مولودتها الجديدة من كريستيانو رونالدو
كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عن اسم ابنتها حديثة الولادة من لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتي توفي شقيقها التوأم في وقت سابق. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:27+0000
2022-05-08T21:27+0000
2022-05-08T21:27+0000
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046481862_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a828db77e4923f25540b97f45fd08ae6.jpg
ونشرت رودريغيز صورة لطفلتها الوليدة على إنستغرام (يتابعها 38 مليونا) هذا الأسبوع، وهي تبتسم، مؤكدة أن اسمها بيلا إزميرالدا.وعلقت عارضة الأزياء على الصورة بالقول: بيلا إزميرالدا، ميلادها 18-4-22.ونشر رونالدو ورودريغيز بيانا مشتركا في اليوم الذي توفي فيه شقيق بيلا التوأم، قالا فيه "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي شخص. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".كان لرونالدو بالفعل أربعة أطفال من جورجينا قبل وصول بيلا وشقيقها التوأم الراحل.ابنه الأكبر هو كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاما، والذي يلعب حاليا في أكاديمية مانشيستر يونايتد، ووصل التوأمان إيفا وماتيو في يونيو/حزيران 2017 عن طريق أم بديلة، وأنجبت جورجينا ألانا في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046481862_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_4cde60e687cac5ad0d0c9f62f06dfb3a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
جورجينا تكشف اسم مولودتها الجديدة من كريستيانو رونالدو
تابعنا عبر
كشفت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز عن اسم ابنتها حديثة الولادة من لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، والتي توفي شقيقها التوأم في وقت سابق.
ونشرت رودريغيز صورة لطفلتها الوليدة على إنستغرام (يتابعها 38 مليونا) هذا الأسبوع، وهي تبتسم، مؤكدة أن اسمها بيلا إزميرالدا.
وعلقت عارضة الأزياء على الصورة بالقول: بيلا إزميرالدا، ميلادها 18-4-22.
ونشر رونالدو
ورودريغيز بيانا مشتركا في اليوم الذي توفي فيه شقيق بيلا التوأم، قالا فيه "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي شخص. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لنعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة".
كان لرونالدو بالفعل أربعة أطفال من جورجينا قبل وصول بيلا وشقيقها التوأم الراحل.
ابنه الأكبر هو كريستيانو جونيور البالغ من العمر 11 عاما، والذي يلعب حاليا في أكاديمية مانشيستر يونايتد، ووصل التوأمان إيفا وماتيو في يونيو/حزيران 2017 عن طريق أم بديلة، وأنجبت جورجينا ألانا في نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.