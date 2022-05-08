عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220508/حرب-شوارع-بين-مشجعي-فريق-إسرائيلي-وسكان-بلدة-إسبانية-فيديو-1061992392.html
"حرب شوارع" بين مشجعي فريق إسرائيلي وسكان بلدة إسبانية... فيديو
"حرب شوارع" بين مشجعي فريق إسرائيلي وسكان بلدة إسبانية... فيديو
شهدت مدينة بلباو الإسبانية، اليوم الأحد، "حرب شوارع" بين مشجعي فريق "هبوعيل حولون" الإسرائيلي لكرة السلة وعدد من سكان المدينة، قبل وقت قصير من مواجهة بين... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T15:34+0000
2022-05-08T15:34+0000
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056299401_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c013c3b241f3444a5031a41929d0ba94.jpg
وبحسب وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "one" الرياضي، كان مشجعو الفريق البنفسجي الإسرائيلي في طريقهم لحضور المباراة عندما تعرضوا للهجوم من قبل مواطنين إسبان مؤيدين للفلسطينيين، اختبأوا في الأزقة ورشقوهم بالكراسي وزجاجات المياه وأغراض أخرى.ولاحقا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وأشعل الضيوف الإسرائيليون قنابل دخان وأحرقوا الأعلام الفلسطينية وفق المصدر ذاته.وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب اعتقال مشجع حاول، في وقت سابق اليوم، إثر مواجهة سياسية لفظية مع أحد سكان المدينة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.واعتقل المشجع الإسرائيلي، بعدما صاحت في وجهه مواطنة إسبانية، قائلة "فلسطين فلسطين"، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة لفظية عنيفة بينهما.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1056299401_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e5dbdc57997dedc7f407e5971d05d4ea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل

"حرب شوارع" بين مشجعي فريق إسرائيلي وسكان بلدة إسبانية... فيديو

15:34 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez / الذهاب إلى بنك الصورحصان على خلفية نيران مشتعلة خلال احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
حصان على خلفية نيران مشتعلة خلال احتفال لاس لومينارياس السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
شهدت مدينة بلباو الإسبانية، اليوم الأحد، "حرب شوارع" بين مشجعي فريق "هبوعيل حولون" الإسرائيلي لكرة السلة وعدد من سكان المدينة، قبل وقت قصير من مواجهة بين الفريق ونظيره الألماني لودفيسبورغ على المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "one" الرياضي، كان مشجعو الفريق البنفسجي الإسرائيلي في طريقهم لحضور المباراة عندما تعرضوا للهجوم من قبل مواطنين إسبان مؤيدين للفلسطينيين، اختبأوا في الأزقة ورشقوهم بالكراسي وزجاجات المياه وأغراض أخرى.
ولاحقا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وأشعل الضيوف الإسرائيليون قنابل دخان وأحرقوا الأعلام الفلسطينية وفق المصدر ذاته.
وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب اعتقال مشجع حاول، في وقت سابق اليوم، إثر مواجهة سياسية لفظية مع أحد سكان المدينة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.
واعتقل المشجع الإسرائيلي، بعدما صاحت في وجهه مواطنة إسبانية، قائلة "فلسطين فلسطين"، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة لفظية عنيفة بينهما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала