"حرب شوارع" بين مشجعي فريق إسرائيلي وسكان بلدة إسبانية... فيديو
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez / الذهاب إلى بنك الصورحصان على خلفية نيران مشتعلة خلال احتفال "لاس لومينارياس" السنوي عشية يوم القديس أنتوني، القديس الراعي للحيوانات في إسبانيا في قرية سان بارتولومي دي بيناريس، شمال غرب مدريد، 16 يناير 2022.
© Sputnik . Alejandro Martinez Velez/
شهدت مدينة بلباو الإسبانية، اليوم الأحد، "حرب شوارع" بين مشجعي فريق "هبوعيل حولون" الإسرائيلي لكرة السلة وعدد من سكان المدينة، قبل وقت قصير من مواجهة بين الفريق ونظيره الألماني لودفيسبورغ على المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "one" الرياضي، كان مشجعو الفريق البنفسجي الإسرائيلي في طريقهم لحضور المباراة عندما تعرضوا للهجوم من قبل مواطنين إسبان مؤيدين للفلسطينيين، اختبأوا في الأزقة ورشقوهم بالكراسي وزجاجات المياه وأغراض أخرى.
אוהדי הפועל חולון ברחובות בילבאו ספרד אחרי שמקומיים התגרו בהם— ברונו*Bruno (@SoulPitStop1) May 8, 2022
קרדיט: כתר פלסטיק pic.twitter.com/g5JR9XrLKM
ولاحقا، اندلعت مواجهات عنيفة بين الطرفين، وأشعل الضيوف الإسرائيليون قنابل دخان وأحرقوا الأعلام الفلسطينية وفق المصدر ذاته.
מאות אוהדי הפועל חולון התעמתו עם מפגינים פרו פלסטינים בבילבאו מספר שעות לפני המשחק על המקום השלישי מול לודוויגסבורג 🚨 >> https://t.co/WDXug00tJz pic.twitter.com/qe5cfrWQGu— ONE (@ONE_CO_IL) May 8, 2022
תיעוד: קרבות רחוב בין אוהדי הפועל חולון לתושבי בילבאו לפני משחקה של הקבוצה הערב על המקום ה-3 בליגת האלופות בכדורסל. לטענת האוהדים, הם הותקפו על ידי כמה אנשים ממסעדה סמוכה@lianwildau @hadasgrinberg pic.twitter.com/Fpy1Goiv75— כאן חדשות (@kann_news) May 8, 2022
وجاءت أعمال الشغب في الشوارع عقب اعتقال مشجع حاول، في وقت سابق اليوم، إثر مواجهة سياسية لفظية مع أحد سكان المدينة، قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.
واعتقل المشجع الإسرائيلي، بعدما صاحت في وجهه مواطنة إسبانية، قائلة "فلسطين فلسطين"، قبل أن يتطور الأمر إلى مواجهة لفظية عنيفة بينهما.