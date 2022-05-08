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حركة "الشباب" تهاجم قاعدة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
حركة "الشباب" تهاجم قاعدة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
شنت حركة الشباب الصومالية المتشددة هجوما استهدف قاعدة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة "جوبا السفلى" جنوبي الصومال. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:43+0000
2022-05-08T13:43+0000
الصومال
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وذكر موقع "كي ميديا" المحلي، اليوم الأحد، أن "مقاتلي حركة الشباب الصومالية هاجموا قاعدة عسكرية كينية في هوسينغو في منطقة بادهادي في جوبا السفلى".وتابع أن "القوات الكينية تمكنت من صد المهاجمين من حركة الشباب واستمرت في السيطرة على القاعدة التي تعد أساسية لشن عملياتهم العسكرية ضد الحركة في المنطقة".وأضاف الموقع، نقلا عن الأهالي، أن "هناك إصابات في كلا الجانبين وكذلك مدنيين محاصرين".وقال أحد القرويين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد شعرنا بالرعب أثناء القتال".وترتبط حركة الشباب بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وهي تمارس صراعًا مسلحاً ضد الحكومة المركزية في الصومال وتحول دون الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة.وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منتظم بتوجيه ضربات على مواقع الحركة.ويأتي الهجوم في الوقت الذي بدأت فيه عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية التي من المقرر أن تُجرى في الـ15 من الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-علاقة-تفجيرات-حركة-الشباب-الأخيرة-والصراع-السياسي-في-الصومال-1059010337.html
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الصومال

حركة "الشباب" تهاجم قاعدة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

13:43 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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شنت حركة الشباب الصومالية المتشددة هجوما استهدف قاعدة عسكرية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة "جوبا السفلى" جنوبي الصومال.
وذكر موقع "كي ميديا" المحلي، اليوم الأحد، أن "مقاتلي حركة الشباب الصومالية هاجموا قاعدة عسكرية كينية في هوسينغو في منطقة بادهادي في جوبا السفلى".

وتابع أن "القوات الكينية تمكنت من صد المهاجمين من حركة الشباب واستمرت في السيطرة على القاعدة التي تعد أساسية لشن عملياتهم العسكرية ضد الحركة في المنطقة".

وأضاف الموقع، نقلا عن الأهالي، أن "هناك إصابات في كلا الجانبين وكذلك مدنيين محاصرين".

وقال أحد القرويين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "لقد شعرنا بالرعب أثناء القتال".
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وترتبط حركة الشباب بعلاقات وثيقة مع تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وهي تمارس صراعًا مسلحاً ضد الحكومة المركزية في الصومال وتحول دون الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة.

وتقوم الولايات المتحدة الأمريكية بشكل منتظم بتوجيه ضربات على مواقع الحركة.
ويأتي الهجوم في الوقت الذي بدأت فيه عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية التي من المقرر أن تُجرى في الـ15 من الشهر الجاري.
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