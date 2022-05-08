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https://arabic.sputniknews.com/20220508/حزب-الله-يوجه-رسالة-لمصر-بعد-حادث-سيناء-الإرهابي-1061983748.html
"حزب الله" يوجه رسالة لمصر بعد حادث سيناء الإرهابي
"حزب الله" يوجه رسالة لمصر بعد حادث سيناء الإرهابي
وجه "حزب الله" اللبناني رسالة لمصر وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات من الجيش المصري ‏في سيناء. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:54+0000
2022-05-08T11:54+0000
مصر
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أخبار حزب الله
الجيش المصري
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وقال الحزب، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، إنه "يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري ‏في سيناء"، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري.وأضاف أن "هذا الهجوم الإرهابي هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين وإدخال المنطقة مجددا في أتون الفتن والصراعات الداخلية".وشدد الحزب على "ضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الإسلامي في مواجهته عمليا وسياسيا".وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قد هاجمت نقطة رفع مياه شرق قناة السويس وتصدت لها قوات الجيش المصري المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وفقا لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس السبت.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/مصر-مقتل-ضابط-و10-جنود-خلال-التصدي-لهجوم-إرهابي-في-سيناء-1061955689.html
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مصر, لبنان, أخبار حزب الله, الجيش المصري

"حزب الله" يوجه رسالة لمصر بعد حادث سيناء الإرهابي

11:54 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Mohammed Ebaidالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Mohammed Ebaid
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وجه "حزب الله" اللبناني رسالة لمصر وذلك على إثر الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات من الجيش المصري ‏في سيناء.
وقال الحزب، في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأحد، إنه "يدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرض له الجيش المصري ‏في سيناء"، معربا عن تضامنه الكامل مع الشعب المصري.
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
مصر... مقتل ضابط و10 جنود خلال التصدي لهجوم إرهابي في سيناء
أمس, 15:16 GMT
وأضاف أن "هذا الهجوم الإرهابي هدفه النيل من استقرار وأمن مصر وحرف الأنظار عن الإرهاب الصهيوني في فلسطين وإدخال المنطقة مجددا في أتون الفتن والصراعات الداخلية".
وشدد الحزب على "ضرورة التصدي للفكر التكفيري الهدام وعزله وتصدي علماء المسلمين له واتخاذ كل التدابير الاحترازية على امتداد العالم الإسلامي في مواجهته عمليا وسياسيا".
كما تقدم إلى الشعب المصري وذوي الشهداء بأحر التعازي والمواساة.
وكانت مجموعة من العناصر التكفيرية قد هاجمت نقطة رفع مياه شرق قناة السويس وتصدت لها قوات الجيش المصري المكلفة بالعمل في النقطة مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وفقا لبيان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أمس السبت.
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