https://arabic.sputniknews.com/20220508/حفتر-يوجه-رسالة-إلى-السيسي-عقب-حادث-السويس-قبلنا-التحدي-من-أجل-تطهير-أرضنا-من-الإرهابيين-1061999310.html

حفتر يوجه رسالة إلى السيسي عقب حادث السويس: قبلنا التحدي من أجل تطهير أرضنا من الإرهابيين

حفتر يوجه رسالة إلى السيسي عقب حادث السويس: قبلنا التحدي من أجل تطهير أرضنا من الإرهابيين

وجّه القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد حادث السويس الإرهابي، متوعدا بنصرة الحق... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

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وجاء في برقية التعزية، حسب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، عبر "فيسبوك": "الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير وأننا قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنس الإرهابيين".وتحدث حفتر عن "وحشية الإرهابيين وعدائهم للإنسانية والحياة وكذب ما يدّعونه وأن الشر لا يمكن أن ينتصر على الخير".وأضاف: "قبلنا التحدي من أجل نصرة الحق وتطهير أرضنا من دنسهم بنضالنا المشترك الذي بدأناه من أجل أن نحقق الأمن والسلام فلا خيار لنا أمام هؤلاء سوى المواجهة وموعدنا النصر".وكان المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية قد أعلن، أمس السبت، مقتل 11 من أفراد الجيش في سيناء وإصابة 5 آخرين.وقال المتحدث في بيان: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة".وأضاف أن المواجهات أسفرت "عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد"، مشيرا إلى أنه "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".وأعلنت العديد من الدول العربية إدانتها للهجوم، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر لدحر الإرهاب، وتضامنها مع الجيش المصري.ويعد هذا الهجوم الإرهابي في سيناء هو الأكبر منذ عدة سنوات، إذ تراجعت وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء على نحو ملحوظ، نتيجة لجهود القوات المسلحة المصرية.كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح، قبل نحو أسبوعين، أنه لا يفضل إعلان سيناء خالية من الإرهاب إلا بعد إزالة كافة العبوات الناسفة والمتفجرات منها.وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت القوات المسلحة المصرية أكثر من عملية استهدفت بها العناصر الإرهابية، كان أبرزها عملية سيناء 2018، محققة إنجازات كبيرة ضد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة.وتزايد نشاط الجماعات التكفيرية في شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من عام 2013، في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين التي أعلنت لاحقا تنظيما محظورا في مصر.

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