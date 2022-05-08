https://arabic.sputniknews.com/20220508/حيلة-مبتكرة-من-لص-لسرقة-منزل-فيديو-1061999534.html
حيلة مبتكرة من لص لسرقة منزل... فيديو
حيلة مبتكرة من لص لسرقة منزل... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر حيلة مبتكرة للص أراد سرقة منزل دون لفت الأنظار لجريمته. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T18:06+0000
2022-05-08T18:06+0000
2022-05-08T18:06+0000
نادي الفيديو
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ويظهر اللص في مقطع فيديو يتظاهر بأنه عامل رعاية حديقة المنزل، حيث راح يستخدم ماكينة قص العشب، ليتحين الفرصة لسرقة الماكينة ذاتها.وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن هذا الرجل سرق جزازة العشب، لكن قبل أن يسرقها، عمد إلى قص العشب في المساحة المحيطة بالمنزل، وأنه دخل إلى المنزل وراح يستخدم الماكينة دون علم أو إذن مالك المنزل.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
حيلة مبتكرة من لص لسرقة منزل... فيديو
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تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر حيلة مبتكرة للص أراد سرقة منزل دون لفت الأنظار لجريمته.
ويظهر اللص في مقطع فيديو يتظاهر بأنه عامل رعاية حديقة المنزل، حيث راح يستخدم ماكينة قص العشب، ليتحين الفرصة لسرقة الماكينة ذاتها.
وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن هذا الرجل سرق جزازة العشب، لكن قبل أن يسرقها، عمد إلى قص العشب في المساحة المحيطة بالمنزل، وأنه دخل إلى المنزل وراح يستخدم الماكينة دون علم أو إذن مالك المنزل.