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حيلة مبتكرة من لص لسرقة منزل... فيديو
حيلة مبتكرة من لص لسرقة منزل... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر حيلة مبتكرة للص أراد سرقة منزل دون لفت الأنظار لجريمته. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
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ويظهر اللص في مقطع فيديو يتظاهر بأنه عامل رعاية حديقة المنزل، حيث راح يستخدم ماكينة قص العشب، ليتحين الفرصة لسرقة الماكينة ذاتها.وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن هذا الرجل سرق جزازة العشب، لكن قبل أن يسرقها، عمد إلى قص العشب في المساحة المحيطة بالمنزل، وأنه دخل إلى المنزل وراح يستخدم الماكينة دون علم أو إذن مالك المنزل.
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حيلة مبتكرة من لص لسرقة منزل... فيديو

18:06 GMT 08.05.2022
© Photo / TheDigitalWay لص
لص - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Photo / TheDigitalWay
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تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يظهر حيلة مبتكرة للص أراد سرقة منزل دون لفت الأنظار لجريمته.
ويظهر اللص في مقطع فيديو يتظاهر بأنه عامل رعاية حديقة المنزل، حيث راح يستخدم ماكينة قص العشب، ليتحين الفرصة لسرقة الماكينة ذاتها.
وقالت شرطة ولاية تكساس الأمريكية إن هذا الرجل سرق جزازة العشب، لكن قبل أن يسرقها، عمد إلى قص العشب في المساحة المحيطة بالمنزل، وأنه دخل إلى المنزل وراح يستخدم الماكينة دون علم أو إذن مالك المنزل.
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