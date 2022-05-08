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رئيسي يؤكد معارضة إيران لسياسة الناتو التوسعية
رئيسي يؤكد معارضة إيران لسياسة الناتو التوسعية
أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، أن "طهران تعارض سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التوسعية. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T20:12+0000
2022-05-08T20:12+0000
أخبار إيران
الناتو
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وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، إنه "بما أن جمهورية إيران الإسلامية تعارض الصراع والحرب، فإنها تعلن أيضا معارضتها القوية لسياسات الناتو التوسعية"، منوها إلى الحرب في أوكرانيا.وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا والناتو وأوروبا، مشيرا إلى التغييرات والتطورات الأخيرة في المنطقة والعالم.وقال كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي: "بدأت مرحلة جديدة في العالم، إذ أن الظروف الراهنة والحرب الروسية الأوكرانية في قارة أوروبا، لم يسبق لها مثيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف: "روسيا تعتبر أراضي الاتحاد السوفيتي السابق ضمن محيط أمنها القومي"، مشيرا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "انضمت جميع الدول التي انفصلت عنه إلى حلف الناتو كإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي لديها حدود مشتركة مع روسيا، والآن بلغ عدد أعضاء الناتو 30 دولة".وقال اللواء صفوي: "بعد الثورة الملونة في أوكرانيا في عام 2005، حاول الأمريكان جر أوكرانيا نحو معسكر الغرب، وبعد الإطاحة بفيكتور يانوكوفيتش في عام 2014، اختارت أوكرانيا المضي في السيناريو الأمريكي الأوروبي والتوجه نحو الانضمام إلى الناتو".
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أخبار إيران, الناتو

رئيسي يؤكد معارضة إيران لسياسة الناتو التوسعية

20:12 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مساء اليوم الأحد، أن "طهران تعارض سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) التوسعية.
وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان لها، إنه "بما أن جمهورية إيران الإسلامية تعارض الصراع والحرب، فإنها تعلن أيضا معارضتها القوية لسياسات الناتو التوسعية"، منوها إلى الحرب في أوكرانيا.
وأكدت القوات المسلحة الإيرانية أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تضاؤل قوة أمريكا والناتو وأوروبا، مشيرا إلى التغييرات والتطورات الأخيرة في المنطقة والعالم.
وقال كبير مستشاري القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى صفوي: "بدأت مرحلة جديدة في العالم، إذ أن الظروف الراهنة والحرب الروسية الأوكرانية في قارة أوروبا، لم يسبق لها مثيل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وأضاف: "روسيا تعتبر أراضي الاتحاد السوفيتي السابق ضمن محيط أمنها القومي"، مشيرا أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي "انضمت جميع الدول التي انفصلت عنه إلى حلف الناتو كإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، التي لديها حدود مشتركة مع روسيا، والآن بلغ عدد أعضاء الناتو 30 دولة".
وقال اللواء صفوي: "بعد الثورة الملونة في أوكرانيا في عام 2005، حاول الأمريكان جر أوكرانيا نحو معسكر الغرب، وبعد الإطاحة بفيكتور يانوكوفيتش في عام 2014، اختارت أوكرانيا المضي في السيناريو الأمريكي الأوروبي والتوجه نحو الانضمام إلى الناتو".
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