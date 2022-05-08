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رئيس وزراء كرواتيا يصل إلى كييف
رئيس وزراء كرواتيا يصل إلى كييف
وصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إلى كييف، اليوم الأحد، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في البلاد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:47+0000
2022-05-08T11:47+0000
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وأعلنت وزارة الخارجية الكرواتية عن اعتقال القوات المسلحة الروسية لمواطن كرواتي قاتل إلى جانب سلطات كييف في ماريوبول.وأشارت السلطات الكرواتية إلى أنه بسبب "دقة الموقف"، ستعمل وزارة الخارجية، وبالتعاون مع السلطات الأوكرانية، على حلها، لكنها ستمتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل.وقال مجلس الوزراء الكرواتي على تويتر: "كرواتيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدة في استقبال اللاجئين الأوكرانيين".وأضاف: "إن زيارة رئيس الوزراء بلينكوفيتش هي تعبير عن التضامن والدعم للشعب الأوكراني".وأعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 25 نيسان/أبريل الماضي، أن تصرفات السلطات الكرواتية المهينة بحق المواطنين الروس "لن تمر دون رد".وجاء في إحاطة زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "نحن مضطرون للإعلان بأن الحكومة الكرواتية تستخدم بعناد كل ما لديها، لمواصلة تطوير الخط المعادي لروسيا، وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية، موصلة هذه العلاقات إلى أدنى مستوى".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/محلل-سياسي-أمريكي-ينصح-الغرب-بأخذ-التهديد-النووي-الروسي-على-محمل-الجد-1061980466.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيس وزراء كرواتيا يصل إلى كييف

11:47 GMT 08.05.2022
CC0 / Websi / croatia flagعلم كرواتيا
علم كرواتيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
CC0 / Websi / croatia flag
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وصل رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، إلى كييف، اليوم الأحد، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء في البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية الكرواتية عن اعتقال القوات المسلحة الروسية لمواطن كرواتي قاتل إلى جانب سلطات كييف في ماريوبول.
وأشارت السلطات الكرواتية إلى أنه بسبب "دقة الموقف"، ستعمل وزارة الخارجية، وبالتعاون مع السلطات الأوكرانية، على حلها، لكنها ستمتنع عن الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وقال مجلس الوزراء الكرواتي على تويتر: "كرواتيا ستواصل تقديم كل المساعدة الممكنة لأوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدة في استقبال اللاجئين الأوكرانيين".
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وأضاف: "إن زيارة رئيس الوزراء بلينكوفيتش هي تعبير عن التضامن والدعم للشعب الأوكراني".
وأعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في 25 نيسان/أبريل الماضي، أن تصرفات السلطات الكرواتية المهينة بحق المواطنين الروس "لن تمر دون رد".
وجاء في إحاطة زاخاروفا على الموقع الرسمي للوزارة: "نحن مضطرون للإعلان بأن الحكومة الكرواتية تستخدم بعناد كل ما لديها، لمواصلة تطوير الخط المعادي لروسيا، وتدمر بإصرار ومنهجية العلاقات الثنائية، موصلة هذه العلاقات إلى أدنى مستوى".
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