https://arabic.sputniknews.com/20220508/روغوزين-يحذر-ماسك-من-أنه-سيكون-مسؤولا-عن-إمداد-القوات-الأوكرانية-بالاتصالات-العسكرية-1061975104.html
روغوزين يحذر ماسك من أنه سيكون مسؤولا عن إمداد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية
روغوزين يحذر ماسك من أنه سيكون مسؤولا عن إمداد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية
حذر رئيس شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل مسؤولية تزويد... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:43+0000
2022-05-08T07:43+0000
2022-05-08T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دميتري روغوزين
إيلون ماسك
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وكتب على قناته في "تلغرام": "وفقًا لمعلوماتنا، فإن البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من "ستارلينك" (Starlink) للقوات الأوكرانية. لذلك، يشارك إيلون ماسك في تزويد القوات النازية الفاشية في أوكرانيا بمعدات الاتصالات، وعليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون...".وفي وقت سابق، أفيد بأنه وفقًا لشهادة رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية، العقيد دميتري كورميانكوف، فإن أقمار ستارلينك الصناعية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك كانت توزع الإنترنت على القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول.
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دميتري روغوزين, إيلون ماسك
روغوزين يحذر ماسك من أنه سيكون مسؤولا عن إمداد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية
07:43 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 07:44 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
حذر رئيس شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل مسؤولية تزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية "مثل الكبار".
وكتب على قناته في "تلغرام": "وفقًا لمعلوماتنا، فإن البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من "ستارلينك" (Starlink) للقوات الأوكرانية. لذلك، يشارك إيلون ماسك في تزويد القوات النازية الفاشية في أوكرانيا بمعدات الاتصالات، وعليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون...".
وفي وقت سابق، أفيد بأنه وفقًا لشهادة رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية، العقيد دميتري كورميانكوف، فإن أقمار ستارلينك الصناعية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك كانت توزع الإنترنت على القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول.