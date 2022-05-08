عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/روغوزين-يحذر-ماسك-من-أنه-سيكون-مسؤولا-عن-إمداد-القوات-الأوكرانية-بالاتصالات-العسكرية-1061975104.html
روغوزين يحذر ماسك من أنه سيكون مسؤولا عن إمداد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية
روغوزين يحذر ماسك من أنه سيكون مسؤولا عن إمداد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية
حذر رئيس شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل مسؤولية تزويد... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T07:43+0000
2022-05-08T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دميتري روغوزين
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102256/24/1022562414_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_f3b3454f325aa73edf75df4cc3d1e430.jpg
وكتب على قناته في "تلغرام": "وفقًا لمعلوماتنا، فإن البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من "ستارلينك" (Starlink) للقوات الأوكرانية. لذلك، يشارك إيلون ماسك في تزويد القوات النازية الفاشية في أوكرانيا بمعدات الاتصالات، وعليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون...".وفي وقت سابق، أفيد بأنه وفقًا لشهادة رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية، العقيد دميتري كورميانكوف، فإن أقمار ستارلينك الصناعية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك كانت توزع الإنترنت على القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102256/24/1022562414_0:0:2663:1997_1920x0_80_0_0_1335ecefc6214e36b861cd12cc9b88c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دميتري روغوزين, إيلون ماسك

روغوزين يحذر ماسك من أنه سيكون مسؤولا عن إمداد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية

07:43 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 07:44 GMT 08.05.2022)
© Sputnik . Sergey Mamontovنائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين
نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
تابعنا عبرTelegram
حذر رئيس شركة "روس كوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، من أنه "سيتعين عليه تحمل مسؤولية تزويد القوات الأوكرانية بالاتصالات العسكرية "مثل الكبار".
وكتب على قناته في "تلغرام": "وفقًا لمعلوماتنا، فإن البنتاغون يزود وينقل الإنترنت من "ستارلينك" (Starlink) للقوات الأوكرانية. لذلك، يشارك إيلون ماسك في تزويد القوات النازية الفاشية في أوكرانيا بمعدات الاتصالات، وعليك أن تتحمل مسؤولية هذا، يا إيلون...".
وفي وقت سابق، أفيد بأنه وفقًا لشهادة رئيس أركان اللواء 36 مشاة البحرية من القوات الأوكرانية، العقيد دميتري كورميانكوف، فإن أقمار ستارلينك الصناعية للملياردير الأمريكي إيلون ماسك كانت توزع الإنترنت على القوات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала