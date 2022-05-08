https://arabic.sputniknews.com/20220508/زلزال-قوي-يضرب-كوستاريكا-1061971579.html
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T01:40+0000
2022-05-08T01:40+0000
2022-05-08T02:08+0000
أخبار كوستاريكا
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وقال المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلو متر.وأشار المعهد إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (8.70 شمالا) وخط طول (83.17 غربا).ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.
https://arabic.sputniknews.com/20200818/زلزال-بقوة-66-درجات-يضرب-وسط-الفلبين-1046295984.html
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أخبار كوستاريكا
زلزال قوي يضرب كوستاريكا
01:40 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 02:08 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
ضرب زلزال قوي كوستاريكا، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر.
وقال المعهد الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلو متر
.
وأشار المعهد إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (8.70 شمالا) وخط طول (83.17 غربا).
ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار.