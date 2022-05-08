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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/شويغو-يكرم-طيارين-روسيين-على-شجاعتهما-في-إقليم-دونباس-1061983645.html
شويغو يكرم طيارين روسيين على شجاعتهما في إقليم دونباس
شويغو يكرم طيارين روسيين على شجاعتهما في إقليم دونباس
قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أوسمة "أبطال روسيا" للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وهم قائد فوج الطيران الهجومي العقيد دميتري... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:53+0000
2022-05-08T11:53+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أقيمت المراسم الرسمية اليوم في مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا. وتم منح ألقاب "أبطال روسيا" للجنود بمرسوم من الرئيس الروسي، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين.وخلال التكريم، شكر شويغو العسكريين على البطولة والتفاني في أداء الخدمة العسكرية خلال العملية الخاصة. وقال: "إنكم تخدمون بكرامة وتمثلون بجدارة القوات المسلحة للجيل الجديد، الجيل الذي حل اليوم محل أولئك الذين دافعوا عن استقلال وحرية وطننا في عام 1945. أهنئكم من أعماق قلبي".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأوضح الرئيس الروسي، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, رصد عسكري

شويغو يكرم طيارين روسيين على شجاعتهما في إقليم دونباس

11:53 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneevوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Sergey Guneev
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قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أوسمة "أبطال روسيا" للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، وهم قائد فوج الطيران الهجومي العقيد دميتري ليتفينوف، والطيار الرائد فيكتور دودين.
وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، أقيمت المراسم الرسمية اليوم في مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا. وتم منح ألقاب "أبطال روسيا" للجنود بمرسوم من الرئيس الروسي، القائد الأعلى للجيش فلاديمير بوتين.
وخلال التكريم، شكر شويغو العسكريين على البطولة والتفاني في أداء الخدمة العسكرية خلال العملية الخاصة. وقال: "إنكم تخدمون بكرامة وتمثلون بجدارة القوات المسلحة للجيل الجديد، الجيل الذي حل اليوم محل أولئك الذين دافعوا عن استقلال وحرية وطننا في عام 1945. أهنئكم من أعماق قلبي".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.

وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

وأوضح الرئيس الروسي، أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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