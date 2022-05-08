https://arabic.sputniknews.com/20220508/صحيفة-الشرطة-الإسرائيلية-اعتقلت-منفذي-هجوم-إلعاد-1061976745.html
صحيفة: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذي هجوم إلعاد
صحيفة: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذي هجوم إلعاد
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على شخصين يشتبه في أنهما نفذا هجوم مدينة إلعاد شرقي تل أبيب، بعد 4 أيام من تنفيذ الهجوم. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T08:54+0000
2022-05-08T08:54+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت الصحيفة الإسرائيلية اليوم الأحد إن الشرطة اعتقلت أسعد الرفاعي (19 عاما)، وعماد صبحي أبو شقير، وكلاهما من قرية رمانة في منطقة جنين بالضفة الغربية.وأوضحت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية عثرت على المشتبه بهما في غابة قرب مدينة إلعاد.وخلال الأيام الماضية، نفذت الشرطة الإسرائيلية، عملية بحث واسعة عن منفذي عملية إلعاد قرب تل أبيب.وشهدت مدينة "إلعاد" التي يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، مساء الخميس الماضي، هجوما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قد نفذاه وكان أحدهما يحمل "بلطة".وأسفر الهجوم عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.وجاء الحادث خلال الاحتفال بما يسميه الإسرائيليون "يوم الاستقلال" والذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".
https://arabic.sputniknews.com/20220507/صحيفة-الجيش-الإسرائيلي-ينصح-المستوى-السياسي-بعدم-اغتيال-السنوار-1061969503.html
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أخبار إسرائيل اليوم
صحيفة: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفذي هجوم إلعاد
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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن قوات الأمن الإسرائيلية ألقت القبض على شخصين يشتبه في أنهما نفذا هجوم مدينة إلعاد شرقي تل أبيب، بعد 4 أيام من تنفيذ الهجوم.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية
اليوم الأحد إن الشرطة اعتقلت أسعد الرفاعي (19 عاما)، وعماد صبحي أبو شقير، وكلاهما من قرية رمانة في منطقة جنين بالضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن القوات الإسرائيلية عثرت على المشتبه بهما في غابة قرب مدينة إلعاد.
وخلال الأيام الماضية، نفذت الشرطة الإسرائيلية، عملية بحث واسعة عن منفذي عملية إلعاد
قرب تل أبيب.
وشهدت مدينة "إلعاد" التي يقطنها أغلبية من اليهود المتشددين (حريديم)، مساء الخميس الماضي، هجوما تقول الشرطة الإسرائيلية إن "فلسطينيين اثنين من مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة قد نفذاه وكان أحدهما يحمل "بلطة".
وأسفر الهجوم عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم في حالة خطرة.
وجاء الحادث خلال الاحتفال بما يسميه الإسرائيليون "يوم الاستقلال" والذي يؤرخ لذكرى تأسيس إسرائيل عام 1948، فيما يسميه الفلسطينيون "يوم النكبة".