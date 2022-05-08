صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تثير تفاعلا واسعا
© AP Photo / Hassan Ammarالأمير بندر بن سلطان
© AP Photo / Hassan Ammar
أثارت صورة حديثة متداولة للأمير بندر بن سلطان لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، تفاعلا واسعا على موقع "تويتر".
وتعود الصورة المتداولة إلى تغريدة نشرها الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، أمس السبت.
وقال ابن مساعد في تغرديته: " تشرفت الليلة بلقاء سيدي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز".
شرفت الليلة بلقاء سيدي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.. الجلوس مع سموه والحديث مع قامة بقيمته وفكره وتأثيره وتاريخه المضيء والمنجز لبلاده أمر يدعو للفخر وفائدة عظيمة قل أن تجدها في وقتنا pic.twitter.com/8DKxMWPvdW— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) May 7, 2022
وأضاف قائلا: "الجلوس مع سموه والحديث مع قامة بقيمته وفكره وتأثيره وتاريخه المضيء والمنجز لبلاده أمر يدعو للفخر وفائدة عظيمة قل أن تجدها في وقتنا".
وبمجرد نشر التغريدة توالت التعليقات عليها، حيث كتب الصحفي السعودي ياسر الضحيان : "الله يحفظكم يارب جميعاً أبوفيصل ويطول بأعماركم يارب الامير بندر بن سلطان قامة وقيمة وطنية كلنا نفخر به".
الله يحفظكم يارب جميعاً أبوفيصل ويطول بأعماركم يارب الامير بندر بن سلطان قامة وقيمة وطنية كلنا نفخر به.🙏🇸🇦🌹— ياسر الضحيان (@Yalduhaiyan) May 7, 2022
وكتب الإعلامي سعيد الزهراني: "أطال الله في عمر الدبوماسي المخضرم سمو الامير بندر بن سلطان ،ومتعه بالصحة والعافية".
والف نعم بسمو الأمير بندر وبك ..— نـاصـر الـحميـدي (@alhamidi_nasser) May 7, 2022
سموه الكريم قامة وطنية نفخر بها ورجل دولة وسياسي محنّك..
اسأل الله أن يمتعّه بموفور الصحة والسعادة ..
أما نصار الحميدي الذي عرف نفسه بالمهتم بالتطوع والأعمال الإنسانية، فكتب: " وألف نعم بسمو الأمير بندر وبك.. سموه الكريم قامة وطنية نفخر بها ورجل دولة وسياسي محنّك.. أسأل الله أن يمتعّه بموفور الصحة والسعادة".