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صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تثير تفاعلا واسعا
صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تثير تفاعلا واسعا
أثارت صورة حديثة متداولة للأمير بندر بن سلطان لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، تفاعلا واسعا على موقع "تويتر". 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:20+0000
2022-05-08T11:20+0000
أخبار السعودية اليوم
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وتعود الصورة المتداولة إلى تغريدة نشرها الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، أمس السبت.وقال ابن مساعد في تغرديته: " تشرفت الليلة بلقاء سيدي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز".وأضاف قائلا: "الجلوس مع سموه والحديث مع قامة بقيمته وفكره وتأثيره وتاريخه المضيء والمنجز لبلاده أمر يدعو للفخر وفائدة عظيمة قل أن تجدها في وقتنا".وبمجرد نشر التغريدة توالت التعليقات عليها، حيث كتب الصحفي السعودي ياسر الضحيان : "الله يحفظكم يارب جميعاً أبوفيصل ويطول بأعماركم يارب الامير بندر بن سلطان قامة وقيمة وطنية كلنا نفخر به".وكتب الإعلامي سعيد الزهراني: "أطال الله في عمر الدبوماسي المخضرم سمو الامير بندر بن سلطان ،ومتعه بالصحة والعافية".أما نصار الحميدي الذي عرف نفسه بالمهتم بالتطوع والأعمال الإنسانية، فكتب: " وألف نعم بسمو الأمير بندر وبك.. سموه الكريم قامة وطنية نفخر بها ورجل دولة وسياسي محنّك.. أسأل الله أن يمتعّه بموفور الصحة والسعادة".
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أخبار السعودية اليوم

صورة حديثة لرئيس الاستخبارات السعودية الأسبق تثير تفاعلا واسعا

11:20 GMT 08.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarالأمير بندر بن سلطان
الأمير بندر بن سلطان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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أثارت صورة حديثة متداولة للأمير بندر بن سلطان لرئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، تفاعلا واسعا على موقع "تويتر".
وتعود الصورة المتداولة إلى تغريدة نشرها الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الموثقة في "تويتر"، أمس السبت.
وقال ابن مساعد في تغرديته: " تشرفت الليلة بلقاء سيدي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز".
وأضاف قائلا: "الجلوس مع سموه والحديث مع قامة بقيمته وفكره وتأثيره وتاريخه المضيء والمنجز لبلاده أمر يدعو للفخر وفائدة عظيمة قل أن تجدها في وقتنا".
وبمجرد نشر التغريدة توالت التعليقات عليها، حيث كتب الصحفي السعودي ياسر الضحيان : "الله يحفظكم يارب جميعاً أبوفيصل ويطول بأعماركم يارب الامير بندر بن سلطان قامة وقيمة وطنية كلنا نفخر به".
وكتب الإعلامي سعيد الزهراني: "أطال الله في عمر الدبوماسي المخضرم سمو الامير بندر بن سلطان ،ومتعه بالصحة والعافية".
أما نصار الحميدي الذي عرف نفسه بالمهتم بالتطوع والأعمال الإنسانية، فكتب: " وألف نعم بسمو الأمير بندر وبك.. سموه الكريم قامة وطنية نفخر بها ورجل دولة وسياسي محنّك.. أسأل الله أن يمتعّه بموفور الصحة والسعادة".
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