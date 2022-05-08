https://arabic.sputniknews.com/20220508/عون-يؤكد-أن-الانتخابات-النيابية-في-الداخل-ستجرى-في-موعدها-1061984870.html

عون يؤكد أن الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها

عون يؤكد أن الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها

تفقد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأحد 8 أيار/مايو، مركز عمليات الانتخابات البرلمانية للمغتربين في وزارة الخارجية اللبناني، والتي تجري الآن في... 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T12:16+0000

2022-05-08T12:16+0000

2022-05-08T12:16+0000

لبنان

أخبار لبنان

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1061984715_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_68dd233438286d208dd16e7b3c8335bb.jpg

وشدد عون خلال جولته، على "أهمية الإنجاز الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات والمعنيين بمتابعة سير عملية انتخابات اللبنانيين في دول الاغتراب، متمنيا أن تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات". وأكد أن "الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها"، لافتا الى أنه "لو اعتمدت الميغاسنتر لكانت سهلت على المواطنين الكثير من التنقل وحققت مشاركة واسعة".وألقى عون كلمة قال فيها: "يعطيكم العافية على الإنجاز الذي قمتم به وتقومون به الآن، لأن هذه العملية تتطلب جهودا غير قليلة، وهذه المرحلة الثانية من هذه الانتخابات، وإن شاء الله تتحسن الامور في الانتخابات المقبلة وتكون أسهل من اليوم، فيكون لكل مواطن رمز معين أي كود يستطيع عبره أن يصوت من منزله وتأتي النتيجة مباشرة هنا من دون صناديق وتكون أقل كلفة على الدولة".وتمنى أن "تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل واعتراضات".وختم عون: "كل أربع سنين وأنتم بخير".

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك