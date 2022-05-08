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عون يؤكد أن الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها
عون يؤكد أن الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها
تفقد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأحد 8 أيار/مايو، مركز عمليات الانتخابات البرلمانية للمغتربين في وزارة الخارجية اللبناني، والتي تجري الآن في... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:16+0000
2022-05-08T12:16+0000
لبنان
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وشدد عون خلال جولته، على "أهمية الإنجاز الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات والمعنيين بمتابعة سير عملية انتخابات اللبنانيين في دول الاغتراب، متمنيا أن تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات". وأكد أن "الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها"، لافتا الى أنه "لو اعتمدت الميغاسنتر لكانت سهلت على المواطنين الكثير من التنقل وحققت مشاركة واسعة".وألقى عون كلمة قال فيها: "يعطيكم العافية على الإنجاز الذي قمتم به وتقومون به الآن، لأن هذه العملية تتطلب جهودا غير قليلة، وهذه المرحلة الثانية من هذه الانتخابات، وإن شاء الله تتحسن الامور في الانتخابات المقبلة وتكون أسهل من اليوم، فيكون لكل مواطن رمز معين أي كود يستطيع عبره أن يصوت من منزله وتأتي النتيجة مباشرة هنا من دون صناديق وتكون أقل كلفة على الدولة".وتمنى أن "تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل واعتراضات".وختم عون: "كل أربع سنين وأنتم بخير".
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عون يؤكد أن الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها

12:16 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Abed.K Bayميشيل عون
ميشيل عون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Abed.K Bay
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تفقد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم الأحد 8 أيار/مايو، مركز عمليات الانتخابات البرلمانية للمغتربين في وزارة الخارجية اللبناني، والتي تجري الآن في مرحلتها الثانية في 48 دولة حول العالم.
وشدد عون خلال جولته، على "أهمية الإنجاز الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات والمعنيين بمتابعة سير عملية انتخابات اللبنانيين في دول الاغتراب، متمنيا أن تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات".
وأكد أن "الانتخابات النيابية في الداخل ستجرى في موعدها"، لافتا الى أنه "لو اعتمدت الميغاسنتر لكانت سهلت على المواطنين الكثير من التنقل وحققت مشاركة واسعة".
© Sputnik . Abed.K Bayميشيل عون
ميشيل عون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
ميشيل عون
© Sputnik . Abed.K Bay
وألقى عون كلمة قال فيها: "يعطيكم العافية على الإنجاز الذي قمتم به وتقومون به الآن، لأن هذه العملية تتطلب جهودا غير قليلة، وهذه المرحلة الثانية من هذه الانتخابات، وإن شاء الله تتحسن الامور في الانتخابات المقبلة وتكون أسهل من اليوم، فيكون لكل مواطن رمز معين أي كود يستطيع عبره أن يصوت من منزله وتأتي النتيجة مباشرة هنا من دون صناديق وتكون أقل كلفة على الدولة".
© Sputnik . Abed.K Bayميشيل عون
ميشيل عون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
ميشيل عون
© Sputnik . Abed.K Bay
وتمنى أن "تنتهي هذه الانتخابات من دون مشاكل واعتراضات".
وختم عون: "كل أربع سنين وأنتم بخير".
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