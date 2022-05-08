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https://arabic.sputniknews.com/20220508/غوغل-يبدأ-بحظر-حسابات-برلمانيين-روس-1061990413.html
"غوغل" يبدأ بحظر حسابات برلمانيين روس
"غوغل" يبدأ بحظر حسابات برلمانيين روس
قامت شركة "غوغل" بحظر الحساب الشخصي للنائبة في الدوما (مجلس النواب) الروسي نينا أوستانينا، كما حذفت قناة يوتيوب المرتبطة بها بسبب العقوبات المفروضة سابقا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T14:27+0000
2022-05-08T14:27+0000
روسيا
شركة غوغل
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وأرفق غوغل تعليقا مع تنبيه حظر الحساب بالنص التالي: "تم تعطيل حساب غوغل وفقًا لسياسة قيود التصدير والعقوبات ولا يمكن استعادته".ومن خلال النقر على رابط أي محتوى لفيديو أوستانينا على موقع "يوتيوب"، تظهر رسالة تحتوي على معلومات حول حظر القناة.وقال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، يوم 7 أيار/مايو، إن "على القيادة الأمريكية أن تضاف إلى قائمة مجرمي الحرب وأن تخضع للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في أوكرانيا".وكتب: "بالنسبة للجرائم التي ارتكبها نظام كييف النازي في أوكرانيا، يجب محاسبة قيادة الولايات المتحدة، وإضافتها إلى قائمة مجرمي الحرب".وأضاف فولودين، اليوم السبت، عبر صفحته على موقع "تلغرام"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه اعترف بأن "واشنطن رفعت السرية عن المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220508/محلل-سياسي-أمريكي-ينصح-الغرب-بأخذ-التهديد-النووي-الروسي-على-محمل-الجد-1061980466.html
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روسيا, شركة غوغل

"غوغل" يبدأ بحظر حسابات برلمانيين روس

14:27 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورغوغل
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قامت شركة "غوغل" بحظر الحساب الشخصي للنائبة في الدوما (مجلس النواب) الروسي نينا أوستانينا، كما حذفت قناة يوتيوب المرتبطة بها بسبب العقوبات المفروضة سابقا.
وأرفق غوغل تعليقا مع تنبيه حظر الحساب بالنص التالي: "تم تعطيل حساب غوغل وفقًا لسياسة قيود التصدير والعقوبات ولا يمكن استعادته".
ومن خلال النقر على رابط أي محتوى لفيديو أوستانينا على موقع "يوتيوب"، تظهر رسالة تحتوي على معلومات حول حظر القناة.
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10:46 GMT
وقال رئيس الدوما (مجلس النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، يوم 7 أيار/مايو، إن "على القيادة الأمريكية أن تضاف إلى قائمة مجرمي الحرب وأن تخضع للمساءلة عن الجرائم التي ارتكبها نظام كييف في أوكرانيا".
وكتب: "بالنسبة للجرائم التي ارتكبها نظام كييف النازي في أوكرانيا، يجب محاسبة قيادة الولايات المتحدة، وإضافتها إلى قائمة مجرمي الحرب".
وأضاف فولودين، اليوم السبت، عبر صفحته على موقع "تلغرام"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه اعترف بأن "واشنطن رفعت السرية عن المعلومات الاستخبارية مع أوكرانيا".
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