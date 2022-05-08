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https://arabic.sputniknews.com/20220508/فتاة-صينية-تستعرض-مهارات-فريدة-في-الـكونغ-فو-فيديو-1061980336.html
فتاة صينية تستعرض مهارات فريدة في الـ"كونغ فو"... فيديو
فتاة صينية تستعرض مهارات فريدة في الـ"كونغ فو"... فيديو
يمتلك بعض الرياضيين مهارات فريدة في أداء فنون الألعاب التي يحترفون ممارستها ومنها رياضة الـ "كونغ فو". 08.05.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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وتعد رياضة الـ "كونغ فو" من الفنون القتالية التي تتطلب تدريبات شاقة تسمح لجميع أعضاء الجسم بامتلاك المرونة اللازمة للتحرك في جميع الاتجاهات بسرعة فائقة تمكن صاحبها من مباغتة الخصم.ويضاف إلى ذلك، فإن لاعب الـ "كونغ فو" لابد أن يمتلك قدرات ذهنية عالية تمكنه من التركيز على مواضع ضرباته واتساق حركاته حتى تكون مؤثرة".ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية فتاة صينية تحترف رياضة الـ "كونغ فو" وهي تستعرض مهارات فريدة للفنون القتالية في أحد الأماكن العامة بمحافظة سيشوان.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/فتاة-صينية-تحمل-لقب-النسخة-الأنثوية-لبروس-لي-صور-1060015132.html
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منوعات, الصين

فتاة صينية تستعرض مهارات فريدة في الـ"كونغ فو"... فيديو

10:48 GMT 08.05.2022
CC0 / pixabay / كونغ فو
كونغ فو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
CC0 / pixabay /
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يمتلك بعض الرياضيين مهارات فريدة في أداء فنون الألعاب التي يحترفون ممارستها ومنها رياضة الـ "كونغ فو".
وتعد رياضة الـ "كونغ فو" من الفنون القتالية التي تتطلب تدريبات شاقة تسمح لجميع أعضاء الجسم بامتلاك المرونة اللازمة للتحرك في جميع الاتجاهات بسرعة فائقة تمكن صاحبها من مباغتة الخصم.
ويضاف إلى ذلك، فإن لاعب الـ "كونغ فو" لابد أن يمتلك قدرات ذهنية عالية تمكنه من التركيز على مواضع ضرباته واتساق حركاته حتى تكون مؤثرة".
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ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية فتاة صينية تحترف رياضة الـ "كونغ فو" وهي تستعرض مهارات فريدة للفنون القتالية في أحد الأماكن العامة بمحافظة سيشوان.
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