https://arabic.sputniknews.com/20220508/فلسطين-مقتل-شاب-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1061998013.html
فلسطين... مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
فلسطين... مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أحد الشباب برصاص الجيش الإسرائيلي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T17:13+0000
2022-05-08T17:13+0000
2022-05-08T17:13+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، توفي الشاب محمود سامي خليل، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه في منطقة جنوب طولكرم. وتوفي الشاب، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز جبارة العسكري.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
فلسطين... مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أحد الشباب برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
، توفي الشاب محمود سامي خليل، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه في منطقة جنوب طولكرم.
وتوفي الشاب، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز جبارة العسكري.