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https://arabic.sputniknews.com/20220508/فلسطين-مقتل-شاب-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-1061998013.html
فلسطين... مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
فلسطين... مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أحد الشباب برصاص الجيش الإسرائيلي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T17:13+0000
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أخبار فلسطين اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، توفي الشاب محمود سامي خليل، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه في منطقة جنوب طولكرم. وتوفي الشاب، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز جبارة العسكري.
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أخبار فلسطين اليوم

فلسطين... مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي

17:13 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatعشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية
عشرات الإصابات برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة أحد الشباب برصاص الجيش الإسرائيلي.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، توفي الشاب محمود سامي خليل، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص عليه في منطقة جنوب طولكرم.
وتوفي الشاب، مساء اليوم الأحد، قرب حاجز جبارة العسكري.
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