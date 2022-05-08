عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220508/قصف-صاروخي-ينهال-على-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقول-الغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1061976574.html
قصف صاروخي ينهال على قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا
قصف صاروخي ينهال على قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا
بعد ساعات على العدوان الذي نفذته ظهر أمس، طائرات حربية تابعة للتحالف الأمريكي مستهدفة محيط دير الزور شرقي سوريا، استهدف مجهولون بدفقة من القذائف الصاروخية... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T08:50+0000
2022-05-08T08:50+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/75/1044147574_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_0ded24b0a5e68c562aa53fef4f011be9.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك": "إن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا مساء أمس على قاعدة (حقل الكونيكو للغاز) الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشمالي، تلاه على الفور استنفار جنود وضباط الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في سماء المنطقة".وأكدت مصادر محلية لمراسلنا في دير الزور "استهداف قاعدة (كونيكو) بموجة من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون، سقطت إحداها في بلدة (العزبة) القريبة من الحقل واقتصرت أضرارها على الماديات".وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد نفذت ظهر أمس غارتين جويتين على محيط مدينة دير الزور، استهدفتا منطقة حويجة كاطع القريبة من الجسر المعلق، محققة أضرار مادية في عدد من المنازل.وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أمس، أن "العدوان الجوي استهدف بعض المواقع بالقرب من منطقة الحويجة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية تعكف على تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها".ويعد حقل كونيكو (20 كم شمال دير الزور) الذي يحتله الجيش الأمريكي، أكبر حقول الغاز السورية ويحوي مصنعا للغاز تم بناؤه عام 2005 بالتعاقد بين شركة الغاز السورية، وشركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية.ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا، وقد تم مؤخرا تشغيل عشرات الآبار النفطية الجديدة في البادية الشمالية والشرقية لمحافظة دير الزور من قبل فرق هندسية تابعة للجيش الأمريكي، ما ضاعف واردات تجارة النفط المسروق بشكل كبير.ونجح الجيش الأمريكي بإضافة بين 1000- 3500 برميل نفط يوميا إلى حصيلة النفط السوري المسروق، وذلك بعد نجاح فرق فنية استجرها عبر الأراضي العراقية، بتأهيل حقل نفطي غزير الإنتاج بمنطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي والذي يعد من أكبر حقول النفط شمالي دير الزور، وقد تسبب تشغيل هذا البئر بتضرر الأراضي الزراعية جراء تسرب كميات من الرذاذ الخارجة من قوة ضغط البئر.وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللا شرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في (الأسواق السوداء) القريبة مثل كردستان العراق، وإلى وجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الذي تضربه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/المسلحون-الموالون-لواشنطن-يجرون-إحصاء-يثير-مخاوف-السكان-شرقي-سوريا-1061960130.html
https://arabic.sputniknews.com/20220507/سوريا-اعتداء-جوي-يستهدف-مدينة-دير-الزور-1061941531.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104414/75/1044147574_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_62e152711a8095c75818cf3d420c2ff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

قصف صاروخي ينهال على قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول الغاز الطبيعي شرقي سوريا

08:50 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateeaجيش الاحتلال الأمريكي بنهب حقول النفط السورية شرق الفرات
جيش الاحتلال الأمريكي بنهب حقول النفط السورية شرق الفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Ateea Al-Ateea
تابعنا عبرTelegram
بعد ساعات على العدوان الذي نفذته ظهر أمس، طائرات حربية تابعة للتحالف الأمريكي مستهدفة محيط دير الزور شرقي سوريا، استهدف مجهولون بدفقة من القذائف الصاروخية القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل (كونيكو) للغاز الطبيعي بريف المحافظة الشمالي.
وقال مراسل "سبوتنيك": "إن مجهولين شنوا هجوما صاروخيا مساء أمس على قاعدة (حقل الكونيكو للغاز) الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي بريف دير الزور الشمالي، تلاه على الفور استنفار جنود وضباط الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في سماء المنطقة".
وأكدت مصادر محلية لمراسلنا في دير الزور "استهداف قاعدة (كونيكو) بموجة من القذائف الصاروخية وقذائف الهاون، سقطت إحداها في بلدة (العزبة) القريبة من الحقل واقتصرت أضرارها على الماديات".
وكانت قوات الاحتلال الأمريكي قد نفذت ظهر أمس غارتين جويتين على محيط مدينة دير الزور، استهدفتا منطقة حويجة كاطع القريبة من الجسر المعلق، محققة أضرار مادية في عدد من المنازل.
مسلحو قسد يطلقون النار على أحد وجهاء قبيلة البكارة في الحسكة، سوريا 10 سبتمبر 201 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
المسلحون الموالون لواشنطن يجرون إحصاء يثير مخاوف السكان شرقي سوريا
أمس, 17:06 GMT
وأكد مصدر أمني لـ "سبوتنيك" أمس، أن "العدوان الجوي استهدف بعض المواقع بالقرب من منطقة الحويجة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور، مؤكدا أن الفرق الهندسية والفنية تعكف على تقييم الأضرار تمهيدا لإعلانها".
ويعد حقل كونيكو (20 كم شمال دير الزور) الذي يحتله الجيش الأمريكي، أكبر حقول الغاز السورية ويحوي مصنعا للغاز تم بناؤه عام 2005 بالتعاقد بين شركة الغاز السورية، وشركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية.
ويحتل الجيش الأمريكي جميع حقول النفط والغاز السوري في محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي سوريا، وقد تم مؤخرا تشغيل عشرات الآبار النفطية الجديدة في البادية الشمالية والشرقية لمحافظة دير الزور من قبل فرق هندسية تابعة للجيش الأمريكي، ما ضاعف واردات تجارة النفط المسروق بشكل كبير.
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2022
طائرات أمريكية تشن عدوانا على محيط دير الزور شرقي سوريا
أمس, 08:59 GMT
ونجح الجيش الأمريكي بإضافة بين 1000- 3500 برميل نفط يوميا إلى حصيلة النفط السوري المسروق، وذلك بعد نجاح فرق فنية استجرها عبر الأراضي العراقية، بتأهيل حقل نفطي غزير الإنتاج بمنطقة العزبة بريف دير الزور الشمالي والذي يعد من أكبر حقول النفط شمالي دير الزور، وقد تسبب تشغيل هذا البئر بتضرر الأراضي الزراعية جراء تسرب كميات من الرذاذ الخارجة من قوة ضغط البئر.
وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة شهريا، نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللا شرعية شمال وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في (الأسواق السوداء) القريبة مثل كردستان العراق، وإلى وجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي الذي تضربه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала