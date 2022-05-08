https://arabic.sputniknews.com/20220508/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تعلن-إجلاء-أكثر-من-180-مدنيا-من-مصنع-آزوفستال-في-ماريوبول-1061978584.html

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن إجلاء أكثر من 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن إجلاء أكثر من 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية عن عملية تم خلالها إجلاء 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T10:07+0000

2022-05-08T10:07+0000

2022-05-08T10:07+0000

أخبار أوكرانيا

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دونيتسك - سبوتنيك. وحسب بيان نشرته الدفاع اليوم الأحد، عبر حسابها في موقع "تلغرام"، أكدت أنه تم إجلاء ما مجموعه 182 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال مبادرة إنسانية بقيادة روسيا يسّرتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقال البيان: "تم إجلاء 182 شخصًا، من بينهم مسنون ونساء وأطفال، من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول"، لافتا إلى أن "جميع المدنيين المفرج عنهم نُقلوا إلى قرية بيزيميني، حيث عُرض عليهم السكن والطعام والمساعدات الطبية".وأشار البيان إلى أن الراغبين في المغادرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كييف تم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قد أكد أنه تم إجلاء 51 مدنياً، بينهم 11 طفلاً ، يوم الخميس الماضي وحده.وماريوبول، مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة، خضعت لسيطرة القوات الأوكرانية خلال هجوم 2014.وفي الـ7 من مارس/ آذار الماضي، قال مسؤول عسكري كبير في جمهورية دونيتسك إن القوات الروسية قد حاصرت المدينة وتقوم بتطهيرها من القوات الأوكرانية المتطرفة، بما في ذلك كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة.وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية المتطرفة.

https://arabic.sputniknews.com/20220506/الدفاع-الروسية-إنقاذ-50-مدنيا-من-آزوفستال-بينهم-11-طفلا-1061932473.html

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