عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220508/قوات-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-تعلن-إجلاء-أكثر-من-180-مدنيا-من-مصنع-آزوفستال-في-ماريوبول-1061978584.html
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن إجلاء أكثر من 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن إجلاء أكثر من 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول
أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية عن عملية تم خلالها إجلاء 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T10:07+0000
2022-05-08T10:07+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629912_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_6b0e60d39318bd59cd0f2839d9d1c12e.jpg
دونيتسك - سبوتنيك. وحسب بيان نشرته الدفاع اليوم الأحد، عبر حسابها في موقع "تلغرام"، أكدت أنه تم إجلاء ما مجموعه 182 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال مبادرة إنسانية بقيادة روسيا يسّرتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وقال البيان: "تم إجلاء 182 شخصًا، من بينهم مسنون ونساء وأطفال، من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول"، لافتا إلى أن "جميع المدنيين المفرج عنهم نُقلوا إلى قرية بيزيميني، حيث عُرض عليهم السكن والطعام والمساعدات الطبية".وأشار البيان إلى أن الراغبين في المغادرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كييف تم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قد أكد أنه تم إجلاء 51 مدنياً، بينهم 11 طفلاً ، يوم الخميس الماضي وحده.وماريوبول، مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة، خضعت لسيطرة القوات الأوكرانية خلال هجوم 2014.وفي الـ7 من مارس/ آذار الماضي، قال مسؤول عسكري كبير في جمهورية دونيتسك إن القوات الروسية قد حاصرت المدينة وتقوم بتطهيرها من القوات الأوكرانية المتطرفة، بما في ذلك كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة.وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية المتطرفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/الدفاع-الروسية-إنقاذ-50-مدنيا-من-آزوفستال-بينهم-11-طفلا-1061932473.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1061629912_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_f9f5476fa2e2b752016cd31ce80547ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن إجلاء أكثر من 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول

10:07 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورمصنع الصلب "أزوفستال" بمدينة ماريوبول
مصنع الصلب أزوفستال بمدينة ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Илья Питалев
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع في جمهورية دونيتسك الشعبية عن عملية تم خلالها إجلاء 180 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول.
دونيتسك - سبوتنيك. وحسب بيان نشرته الدفاع اليوم الأحد، عبر حسابها في موقع "تلغرام"، أكدت أنه تم إجلاء ما مجموعه 182 مدنيا من مصنع آزوفستال في ماريوبول خلال مبادرة إنسانية بقيادة روسيا يسّرتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وصول لاجئين من دونباس إلى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2022
الدفاع الروسية: إنقاذ 50 مدنيا من "آزوفستال" بينهم 11 طفلا
6 مايو, 18:48 GMT
وقال البيان: "تم إجلاء 182 شخصًا، من بينهم مسنون ونساء وأطفال، من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول"، لافتا إلى أن "جميع المدنيين المفرج عنهم نُقلوا إلى قرية بيزيميني، حيث عُرض عليهم السكن والطعام والمساعدات الطبية".
وأشار البيان إلى أن الراغبين في المغادرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة كييف تم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبدأت العملية الإنسانية لإجلاء المدنيين من المصنع المحاصر في أبريل / نيسان، واختتمت أمس السبت.

وكان رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، قد أكد أنه تم إجلاء 51 مدنياً، بينهم 11 طفلاً ، يوم الخميس الماضي وحده.
وماريوبول، مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة، خضعت لسيطرة القوات الأوكرانية خلال هجوم 2014.
وفي الـ7 من مارس/ آذار الماضي، قال مسؤول عسكري كبير في جمهورية دونيتسك إن القوات الروسية قد حاصرت المدينة وتقوم بتطهيرها من القوات الأوكرانية المتطرفة، بما في ذلك كتيبة "آزوف" القومية المتطرفة.
وكانت روسيا قد شنت عملية عسكرية في أوكرانيا بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد القوات الأوكرانية المتطرفة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала