https://arabic.sputniknews.com/20220508/كبير-حاخامات-إسرائيل-للمواطنين-احملوا-السلاح-وأخفوه-لتحموا-أنفسكم-والآخرين-1061986534.html
كبير حاخامات إسرائيل للمواطنين: احملوا السلاح واخفوه لتحموا أنفسكم والآخرين
كبير حاخامات إسرائيل للمواطنين: احملوا السلاح واخفوه لتحموا أنفسكم والآخرين
طالب كبير حاخامات إسرائيل، يتسحاق يوسف، المواطنين الإسرائيليين بحمل السلاح وإخفائه، لحماية أنفسهم وحماية الآخرين خلال حضورهم إلى الكنيس في نهاية الأسبوع. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T12:48+0000
2022-05-08T12:48+0000
2022-05-08T12:49+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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ووفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل، يعتبر هذا المطلب من يتسحاق كبير الحاخامات السفارديم في إسرائيل نادرا، ويعكس الوضع الأمني المتوتر في إسرائيل، والذي أحدثته عملية إلعاد، التي لقي فيها ثلاثة إسرائيليين مصرعهم.وفي بيان نشره الموقع الإسرائيلي، قال يتسحاق: "نظرا للوضع الأمني المتوتر، يجب على من لديهم رخصة لحمل سلاح… إحضاره إلى الكنيس والمساعدة في تأمين الجمهور".لكن الحاخام طالب أتباعه من اليهود بـ "التواضع" وإخفاء السلاح أثناء وجودهم في المعابد، وذلك لاعتقاد لدى اليهود الأرثوذكس أن عرض الأسلحة علانية داخل المعابد غير جائز.ويجيز القانون الإسرائيلي للمواطنين امتلاك سلاح واحد فقط، و50 رصاصة فقط، لكنه يشترط أن يكون مجال عمله يحتاج إلى تأمين.ووفقا لتقارير إسرائيلية، فقد ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص حمل السلاح مؤخرا، وذلك بعد زيادة وتيرة العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين.يشار إلى أن الإحصاءات الإسرائيلية أكدت ارتفاع عدد القتلى في الهجمات الفلسطينية داخل إسرائيل والضفة الغربية إلى 19 قتيلا منذ الـ22 من مارس الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/رواد-مواقع-التواصل-يتداولون-مقطعا-للحظة-اعتقال-منفذي-عملية-إلعاد-الإسرائيلية-فيديو-1061984196.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
كبير حاخامات إسرائيل للمواطنين: احملوا السلاح واخفوه لتحموا أنفسكم والآخرين
12:48 GMT 08.05.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 08.05.2022) تابعنا عبر
طالب كبير حاخامات إسرائيل، يتسحاق يوسف، المواطنين الإسرائيليين بحمل السلاح وإخفائه، لحماية أنفسهم وحماية الآخرين خلال حضورهم إلى الكنيس في نهاية الأسبوع.
ووفقا لموقع تايمز أوف إسرائيل
، يعتبر هذا المطلب من يتسحاق كبير الحاخامات السفارديم في إسرائيل نادرا، ويعكس الوضع الأمني المتوتر في إسرائيل، والذي أحدثته عملية إلعاد، التي لقي فيها ثلاثة إسرائيليين مصرعهم.
وفي بيان نشره الموقع الإسرائيلي، قال يتسحاق: "نظرا للوضع الأمني
المتوتر، يجب على من لديهم رخصة لحمل سلاح… إحضاره إلى الكنيس والمساعدة في تأمين الجمهور".
لكن الحاخام طالب أتباعه من اليهود بـ "التواضع" وإخفاء السلاح أثناء وجودهم في المعابد، وذلك لاعتقاد لدى اليهود الأرثوذكس أن عرض الأسلحة علانية داخل المعابد غير جائز.
وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد طالب في مارس/ آذار الماضي الإسرائيليين الحاصلين على تراخيص لحمل السلاح أن يحملوه، وذلك عقب هجوم بني براك.
ويجيز القانون الإسرائيلي للمواطنين امتلاك سلاح واحد فقط، و50 رصاصة فقط، لكنه يشترط أن يكون مجال عمله يحتاج إلى تأمين.
ووفقا لتقارير إسرائيلية، فقد ارتفعت طلبات الحصول على تراخيص حمل
السلاح مؤخرا، وذلك بعد زيادة وتيرة العمليات الفلسطينية ضد إسرائيليين.
وقد تعهدت الشرطة الإسرائيلية بتخفيف الإجراءات الخاصة بتراخيص حمل السلاح للمواطنين، وذلك في أعقاب هجوم بئر السبع منتصف شهر مارس الماضي، والذي أودى بحياة أربعة إسرائيليين.
يشار إلى أن الإحصاءات الإسرائيلية أكدت ارتفاع عدد القتلى
في الهجمات الفلسطينية داخل إسرائيل والضفة الغربية إلى 19 قتيلا منذ الـ22 من مارس الماضي.