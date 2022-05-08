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https://arabic.sputniknews.com/20220508/كندا-تفرض-عقوبات-على-40-روسيا-بينهم-19-شخصا-يعملون-في-قطاع-الدفاع-الروسي-1062004891.html
كندا تفرض عقوبات على 40 روسيا بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع الروسي
كندا تفرض عقوبات على 40 روسيا بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع الروسي
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عقب زيارة هذا الأخير إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فردا روسيا، بينهم 19 شخصا... 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:46+0000
2022-05-08T21:45+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح المكتب، مساء أمس الأحد، أن كندا ستستهدف، "21 فردا روسيا إضافيا، بينهم شخصيات ثرية ومقربون من النظام السوري، كما ستفرض عقوبات على 19 فردا في قطاع الدفاع الروسي، و5 كيانات لتقديم الدعم غير المباشر أو المباشر للجيش الروسي"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.إلى جانب ذلك، أعلن مكتب ترودو تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 38.7 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن مدفعية ومؤن وسيارات مدرعة خفيفة.والأحد، أجرى ترودو زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، والتقى فولوديمير زيلينسكي.
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روسيا

كندا تفرض عقوبات على 40 روسيا بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع الروسي

21:46 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Alex Pantsikov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو
رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Alex Pantsikov
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عقب زيارة هذا الأخير إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فردا روسيا، بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المكتب، مساء أمس الأحد، أن كندا ستستهدف، "21 فردا روسيا إضافيا، بينهم شخصيات ثرية ومقربون من النظام السوري، كما ستفرض عقوبات على 19 فردا في قطاع الدفاع الروسي، و5 كيانات لتقديم الدعم غير المباشر أو المباشر للجيش الروسي"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

إلى جانب ذلك، أعلن مكتب ترودو تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 38.7 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن مدفعية ومؤن وسيارات مدرعة خفيفة.

والأحد، أجرى ترودو زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، والتقى فولوديمير زيلينسكي.
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