كندا تفرض عقوبات على 40 روسيا بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع الروسي
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عقب زيارة هذا الأخير إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة تستهدف 40 فردا روسيا، بينهم 19 شخصا يعملون في قطاع الدفاع.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح المكتب، مساء أمس الأحد، أن كندا ستستهدف، "21 فردا روسيا إضافيا، بينهم شخصيات ثرية ومقربون من النظام السوري، كما ستفرض عقوبات على 19 فردا في قطاع الدفاع الروسي، و5 كيانات لتقديم الدعم غير المباشر أو المباشر للجيش الروسي"، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
إلى جانب ذلك، أعلن مكتب ترودو تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 38.7 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن مدفعية ومؤن وسيارات مدرعة خفيفة.
والأحد، أجرى ترودو زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، والتقى فولوديمير زيلينسكي.
إلى جانب ذلك، أعلن مكتب ترودو تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 38.7 مليون دولار إلى أوكرانيا، تتضمن مدفعية ومؤن وسيارات مدرعة خفيفة.
والأحد، أجرى ترودو زيارة إلى العاصمة الأوكرانية، والتقى فولوديمير زيلينسكي.