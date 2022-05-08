https://arabic.sputniknews.com/20220508/لبنان-يحيي-ذكرى-يوم-النصر-بمسير-الفوج-الخالد-فيديو-1061983456.html
لبنان يحيي ذكرى يوم النصر بمسير "الفوج الخالد"... فيديو
لبنان يحيي ذكرى يوم النصر بمسير "الفوج الخالد"... فيديو
شارك المئات من المواطنين الروس واللبنانيين في فعالية "الفوج الخالد" وسط بيروت برفقة أوركسترا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:50+0000
2022-05-08T11:50+0000
2022-05-08T11:50+0000
العالم العربي
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وسار المشاركون في الحدث رافعين صورا لأجدادهم وأعلاما روسية ولافتات النصر متجهين من السفارة الروسية في بيروت إلى البيت الروسي. تم تنظيم الحدث بدعم من المكتب التمثيلي لـ"روس ساترنشستفا"، والسفارة الروسية وعدد من الجمعيات الوطنية وخريجي روسيا. وتقدم المسير سيارة حملت شعار النصر بالإضافة لإذاعة موسيقى تعود لفترة الحرب، وشاركت قوى الأمن الداخلي والجيش في توفير الأمن للمسير.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
لبنان يحيي ذكرى يوم النصر بمسير "الفوج الخالد"... فيديو
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شارك المئات من المواطنين الروس واللبنانيين في فعالية "الفوج الخالد" وسط بيروت برفقة أوركسترا.
وسار المشاركون في الحدث رافعين صورا لأجدادهم وأعلاما روسية ولافتات النصر متجهين من السفارة الروسية في بيروت إلى البيت الروسي.
تم تنظيم الحدث بدعم من المكتب التمثيلي لـ"روس ساترنشستفا"، والسفارة الروسية وعدد من الجمعيات الوطنية وخريجي روسيا.
وتقدم المسير سيارة حملت شعار النصر بالإضافة لإذاعة موسيقى تعود لفترة الحرب، وشاركت قوى الأمن الداخلي والجيش في توفير الأمن للمسير.