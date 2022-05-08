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https://arabic.sputniknews.com/20220508/لبنان-يحيي-ذكرى-يوم-النصر-بمسير-الفوج-الخالد-فيديو-1061983456.html
لبنان يحيي ذكرى يوم النصر بمسير "الفوج الخالد"... فيديو
لبنان يحيي ذكرى يوم النصر بمسير "الفوج الخالد"... فيديو
شارك المئات من المواطنين الروس واللبنانيين في فعالية "الفوج الخالد" وسط بيروت برفقة أوركسترا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T11:50+0000
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العالم العربي
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وسار المشاركون في الحدث رافعين صورا لأجدادهم وأعلاما روسية ولافتات النصر متجهين من السفارة الروسية في بيروت إلى البيت الروسي. تم تنظيم الحدث بدعم من المكتب التمثيلي لـ"روس ساترنشستفا"، والسفارة الروسية وعدد من الجمعيات الوطنية وخريجي روسيا. وتقدم المسير سيارة حملت شعار النصر بالإضافة لإذاعة موسيقى تعود لفترة الحرب، وشاركت قوى الأمن الداخلي والجيش في توفير الأمن للمسير.
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العالم العربي

لبنان يحيي ذكرى يوم النصر بمسير "الفوج الخالد"... فيديو

11:50 GMT 08.05.2022
© Sputnikالفوج الخالد في بيروت
الفوج الخالد في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik
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شارك المئات من المواطنين الروس واللبنانيين في فعالية "الفوج الخالد" وسط بيروت برفقة أوركسترا.
وسار المشاركون في الحدث رافعين صورا لأجدادهم وأعلاما روسية ولافتات النصر متجهين من السفارة الروسية في بيروت إلى البيت الروسي.
تم تنظيم الحدث بدعم من المكتب التمثيلي لـ"روس ساترنشستفا"، والسفارة الروسية وعدد من الجمعيات الوطنية وخريجي روسيا.
وتقدم المسير سيارة حملت شعار النصر بالإضافة لإذاعة موسيقى تعود لفترة الحرب، وشاركت قوى الأمن الداخلي والجيش في توفير الأمن للمسير.
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