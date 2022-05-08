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https://arabic.sputniknews.com/20220508/لمواجهة-الغلاء-بدائل-للأسماك-أقل-سعرا-1062004139.html
لمواجهة الغلاء... بدائل للأسماك "أقل سعرا"
لمواجهة الغلاء... بدائل للأسماك "أقل سعرا"
تشهد السلع الغذائية بوجه عام موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، في ظل أزمة تضخم عالمي، ما يجعل الحفاظ على نظام غذائي متكامل تحديا كبيرا. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T21:27+0000
2022-05-08T21:27+0000
الصحة
مجتمع
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وعرض موقع "الكونسلتو" عددا من الأطعمة أقل سعرا من الأسماك ويمكنها تعويض القيمة الغذائية المحتمل فقدانها بعدم تناول الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.الحمصيحتوي على الألياف والبروتين وأوميغا 3، إلى جانب العديد من المعادن المهمة، وينصح بتناوله على وجبة العشاء، وذلك بسلق الحمص وطحنه جيدا وإضافة الليمون إليه، وتناوله مع الخبز.الجبن القريشيحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ويناسب الجبن القريش وجبتي الإفطار أو العشاء مع خبز القمح الكامل، أو إضافتها إلى أطباق السلطات.بذر الكتانيحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6 والماغنسيوم والألياف، وجميعها عناصر غذائية يحصل عليها الإنسان من الأسماك، كما يمكن إضافة بذور الكتان إلى حبوب الإفطار أو تناولها مع الحليب أو حتى المياه.فول الصوياغني بحمض الفوليك والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ك"، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من أوميغا 6 التي تساعد على الوقاية من الالتهابات في الجسم.
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الصحة, مجتمع

لمواجهة الغلاء... بدائل للأسماك "أقل سعرا"

21:27 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Андрей Шапран / الذهاب إلى بنك الصورأسماك
أسماك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Андрей Шапран
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تشهد السلع الغذائية بوجه عام موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، في ظل أزمة تضخم عالمي، ما يجعل الحفاظ على نظام غذائي متكامل تحديا كبيرا.
وعرض موقع "الكونسلتو" عددا من الأطعمة أقل سعرا من الأسماك ويمكنها تعويض القيمة الغذائية المحتمل فقدانها بعدم تناول الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار.

الحمص

يحتوي على الألياف والبروتين وأوميغا 3، إلى جانب العديد من المعادن المهمة، وينصح بتناوله على وجبة العشاء، وذلك بسلق الحمص وطحنه جيدا وإضافة الليمون إليه، وتناوله مع الخبز.

الجبن القريش

يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والكالسيوم، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، ويناسب الجبن القريش وجبتي الإفطار أو العشاء مع خبز القمح الكامل، أو إضافتها إلى أطباق السلطات.

بذر الكتان

يحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6 والماغنسيوم والألياف، وجميعها عناصر غذائية يحصل عليها الإنسان من الأسماك، كما يمكن إضافة بذور الكتان إلى حبوب الإفطار أو تناولها مع الحليب أو حتى المياه.

فول الصويا

غني بحمض الفوليك والماغنسيوم والبوتاسيوم وفيتامين "ك"، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من أوميغا 6 التي تساعد على الوقاية من الالتهابات في الجسم.
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