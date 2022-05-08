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https://arabic.sputniknews.com/20220508/مان-سيتي-يكتسح-نيوكاسل-بخماسية-نظيفة-ويقترب-من-التتويج-بالدوري-الإنجليزي-فيديو-1062000101.html
مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية نظيفة ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي... فيديو
مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية نظيفة ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي... فيديو
اكتسح مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة لحساب الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T18:11+0000
2022-05-08T18:11+0000
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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سجل أهداف مان سيتي، رحيم سترلينغ في الدقيقة 19، وإيميريك لابورت في الدقيقة 38، ثم أضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61 وفيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 90، قبل أن يعود سترلينغ في الدقيقة 93 ليختتم مهرجان الأهداف.وبهذا الانتصار، ابتعد أبناء بيب غوارديولا (86 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مطاردهم ليفربول (83 نقطة)، الذي ضيع يوم أمس السبت، فرصة الفوز على توتنهام، حيث انتهت المواجهة بالتعادل هدف لكل فريق.وتبقت 3 مباريات لكل من ليفربول ومانشستر سيتي لحسم لقب "البريمرليغ"، حيث سيواجه السيتي كل من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا، فيما سيواجه الريدز كل من أستون فيلا وساوثهامتون ووولفرهامبتون.
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية نظيفة ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي... فيديو

18:11 GMT 08.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISهدف لاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضد فولها
هدف لاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضد فولها - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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اكتسح مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة لحساب الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل أهداف مان سيتي، رحيم سترلينغ في الدقيقة 19، وإيميريك لابورت في الدقيقة 38، ثم أضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61 وفيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 90، قبل أن يعود سترلينغ في الدقيقة 93 ليختتم مهرجان الأهداف.
وبهذا الانتصار، ابتعد أبناء بيب غوارديولا (86 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مطاردهم ليفربول (83 نقطة)، الذي ضيع يوم أمس السبت، فرصة الفوز على توتنهام، حيث انتهت المواجهة بالتعادل هدف لكل فريق.
وتبقت 3 مباريات لكل من ليفربول ومانشستر سيتي لحسم لقب "البريمرليغ"، حيث سيواجه السيتي كل من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا، فيما سيواجه الريدز كل من أستون فيلا وساوثهامتون ووولفرهامبتون.
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