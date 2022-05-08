مان سيتي يكتسح نيوكاسل بخماسية نظيفة ويقترب من التتويج بالدوري الإنجليزي... فيديو
© AFP 2022 / PAUL ELLISهدف لاعب مانشستر سيتي رياض محرز ضد فولها
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
اكتسح مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، ضيفه نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة لحساب الجولة 36 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل أهداف مان سيتي، رحيم سترلينغ في الدقيقة 19، وإيميريك لابورت في الدقيقة 38، ثم أضاف رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61 وفيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة 90، قبل أن يعود سترلينغ في الدقيقة 93 ليختتم مهرجان الأهداف.
GOOOOOAAALL Sterlling scores first one for Man City— goals (@KoenDerksen3) May 8, 2022
Via 🎥: @Mohammad_zrek1 @ManCity @NUFC #MCINEW #مانشستر_سيتي_نيوكاسل #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/qP3F2hfiAp
قوووووووووووووول ثالث للسيتي عن طريق رودري 🔥🔥.— M | بث مباشر (@hfc_q6) May 8, 2022
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.#مانشستر_سيتي_نيوكاسل pic.twitter.com/QYU1JHDe7a
وبهذا الانتصار، ابتعد أبناء بيب غوارديولا (86 نقطة) في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن مطاردهم ليفربول (83 نقطة)، الذي ضيع يوم أمس السبت، فرصة الفوز على توتنهام، حيث انتهت المواجهة بالتعادل هدف لكل فريق.
مانشستر سيتي 4 × 0 نيوكاسل .. هدف فودين كامل مع الاعادات Full@alamiHD1— GOOAL (@GOOALHD1) May 8, 2022
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🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— got_football_1 (@got_football_1) May 8, 2022
⚽️ | مـان سـيـتـي 5 × 0 نـيـوكـاسـل
🎯 | هدف ستيرلينغ .#مانشستر_سيتي_نيوكاسل pic.twitter.com/vmdiEruNW2
وتبقت 3 مباريات لكل من ليفربول ومانشستر سيتي لحسم لقب "البريمرليغ"، حيث سيواجه السيتي كل من وولفرهامبتون ووست هام يونايتد وأستون فيلا، فيما سيواجه الريدز كل من أستون فيلا وساوثهامتون ووولفرهامبتون.