https://arabic.sputniknews.com/20220508/مسؤول-إسرائيلي-يبعث-برسالة-خاصة-إلى-وزير-الخارجية-الإماراتي-ما-مضمونها-1061996585.html

مسؤول إسرائيلي يبعث برسالة خاصة إلى وزير الخارجية الإماراتي.. ما مضمونها

مسؤول إسرائيلي يبعث برسالة خاصة إلى وزير الخارجية الإماراتي.. ما مضمونها

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، بأن وزير إسرائيلي قد بعث برسالة خاصة إلى وزير الخارجية الإماراتي. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T16:46+0000

2022-05-08T16:46+0000

2022-05-08T16:46+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن عيساوي فريج، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، قد بعث برسالة إلى عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي.وأكدت الإذاعة أن فريج قد سلم محمد آل خاجة، السفير الإماراتي في تل أبيب، رسالة تقضي بمحاولة تخفيف الحكم عن إسرائيلية من عرب 48، تدعى فداء كيوان، أعلنت الإمارات عن إعدامها لحيازتها نصف كيلو غرام من مادة الكوكايين.ويذكر أن محكمة إماراتية قد أصدرت حكمها بالإعدام على المواطنة الإسرائيلية، من أصل عربي فداء كيوان، بعد رصد الشرطة الإماراتية لحيازتها نصف كيلو غرام من الكوكايين في شقتها التي تقيم فيها في البلاد.ويشار إلى أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

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إسرائيل, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي