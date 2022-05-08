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https://arabic.sputniknews.com/20220508/مصادر-محلية-لـسبوتنيك-توصيات-أمريكية-لـقسد-بعدم-التصدي-لعملية-الجيش-العراقي-في-سنجار-1062003073.html
مصادر محلية لـ"سبوتنيك": توصيات أمريكية لـ"قسد" بعدم التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار
مصادر محلية لـ"سبوتنيك": توصيات أمريكية لـ"قسد" بعدم التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار
اجتمعت القوات الأمريكية في محافظة الحسكة شمالي سوريا، بقادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لحثهم على تجنب المشاركة في التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T20:40+0000
2022-05-08T20:40+0000
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أخبار سوريا اليوم
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دمشق- سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب إعلان بعض قادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني "بي واي دي" نيتهم دعم المقاتلين الإيزيديين في سنجار.وقالت مصادر محلية مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة أجرت اجتماعا مع مجموعة من قادة "قسد" في أحد المقرات التابعة لها في منطقة تل حميس لتدعو قادة "قسد" تجنب الانخراط أو المشاركة في التصدي للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي في قضاء سنجار المتاخم لحدود محافظة الحسكة شرقا، وملاحقته لعناصر حزب العمال الكردستاني في ظل إعلان بعض قادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نية المقاتلين الأكراد الوقوف إلى جانب المقاتلين الإيزيديين في سنجار.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مصادر محلية لـ"سبوتنيك": توصيات أمريكية لـ"قسد" بعدم التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار

20:40 GMT 08.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyahقوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان
قوات أمريكية لدى دخولها محافظة الحسكة السورية قادمة من إقليم كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiyah
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اجتمعت القوات الأمريكية في محافظة الحسكة شمالي سوريا، بقادة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لحثهم على تجنب المشاركة في التصدي لعملية الجيش العراقي في سنجار.
دمشق- سبوتنيك. جاء ذلك في أعقاب إعلان بعض قادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني "بي واي دي" نيتهم دعم المقاتلين الإيزيديين في سنجار.
وقالت مصادر محلية مطلعة لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات الأمريكية غير الشرعية في محافظة الحسكة أجرت اجتماعا مع مجموعة من قادة "قسد" في أحد المقرات التابعة لها في منطقة تل حميس لتدعو قادة "قسد" تجنب الانخراط أو المشاركة في التصدي للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش العراقي في قضاء سنجار المتاخم لحدود محافظة الحسكة شرقا، وملاحقته لعناصر حزب العمال الكردستاني في ظل إعلان بعض قادة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني نية المقاتلين الأكراد الوقوف إلى جانب المقاتلين الإيزيديين في سنجار.
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