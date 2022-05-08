https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-شخص-وإصابة-6-آخرين-في-إطلاق-نار-بالمكسيك-1061971464.html
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بالمكسيك
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بالمكسيك
قال السلطات المكسيكية، اليوم الأحد، إن شخصا لقى مصرعه وأصيب 6 آخرون في عمليات إطلاق نار استهدفت عدة حانات في منطقة كانكون السياحية المكسيكية جنوب شرق البلاد. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T00:46+0000
2022-05-08T00:46+0000
2022-05-08T00:46+0000
أخبار المكسيك
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وقال مكتب المدعي العام في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي "جرح ستة أشخاص وقُتل آخر بالرصاص".وذكرت وسائل إعلام محلية أن حانتين من الحانات الأربع تلقتا تهديدات قبل أيام. وأثار إطلاق النار الذعر في صفوف رواد هذه الحانات، على ما أضافت وسائل الإعلام.وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية كينتانا رو حيث كانكون، بتوقيف شخص واحد.وتنشط في كانكون البالغ عدد سكانها نحو 880 ألف نسمة عصابات إجرامية تقوم بابتزاز الأموال من التجار أو دفعهم للضلوع في تجارة المخدرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220506/إعلام-ترامب-خطط-لتنفيذ-هجمات-صاروخية-على-المكسيك-1061896273.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المكسيك
مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في إطلاق نار بالمكسيك
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قال السلطات المكسيكية، اليوم الأحد، إن شخصا لقى مصرعه وأصيب 6 آخرون في عمليات إطلاق نار استهدفت عدة حانات في منطقة كانكون السياحية المكسيكية جنوب شرق البلاد.
وقال مكتب المدعي العام في بيان مقتضب نشره على موقعه الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي "جرح ستة أشخاص وقُتل آخر بالرصاص
".
وقالت فرق الإسعاف إن إطلاق نار سُجل مساء في أربع حانات. وقد قتل شخص في حانة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن حانتين من الحانات الأربع تلقتا تهديدات قبل أيام. وأثار إطلاق النار الذعر في صفوف رواد هذه الحانات، على ما أضافت وسائل الإعلام.
وأفاد مكتب المدعي العام في ولاية كينتانا رو حيث كانكون، بتوقيف شخص واحد.
وتنشط في كانكون البالغ عدد سكانها نحو 880 ألف نسمة عصابات إجرامية تقوم بابتزاز الأموال من التجار أو دفعهم للضلوع في تجارة المخدرات.