https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-فلسطيني-برصاص-إسرائيلي-بعد-محاولته-التسلل-داخل-مستوطنة-جنوبي-الضفة-1062000633.html
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد محاولته التسلل داخل مستوطنة جنوبي الضفة
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد محاولته التسلل داخل مستوطنة جنوبي الضفة
قُتل فلسطيني برصاص إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بدعوى محاولته وآخرين التسلل إلى داخل مستوطنة إسرائيلية جنوبي الضفة الغربية المحتلة. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T18:33+0000
2022-05-08T18:33+0000
2022-05-08T18:33+0000
إسرائيل
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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن فلسطينيا مسلحا بسكين، حاول الليلة (الأحد) التسلل إلى مستوطنة تقوع جنوبي الضفة الغربية، ولاحظه حارس أمن في المنطقة وأطلق النار باتجاهه، لافتة إلى أنه تم تحديد مقتل الفلسطيني على الفور.وأضافت: "تشير التفاصيل الأولية إلى أن المخرب كان مسلحا بسكين وحاول التسلق أو فتح قفل في أحد أجزاء السياج قرب مدخل تقوع. وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم محتملين آخرين".من جانبه، قال موقع "واللا" العبري إن الشاب الفلسطيني كان برفقته 3 آخرين، لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليه.فيما قالت قناة "كان" الرسمية: "وفق التفاصيل الأولية إرهابي مسلح بسكين تم تحييده - ثلاثة ما زالوا طلقاء".ويأتي الحديث عن هجوم تقوع، بعد وقت قصير من مقتل شاب فلسطيني الليلة برصاص إسرائيلي في منطقة باب العامود وسط القدس الشرقية المحتلة، بدعوى طعنه شرطيا إسرائيليا داخل إحدى نقاط التفتيش.وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، شهدت إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي بعد محاولته التسلل داخل مستوطنة جنوبي الضفة
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قُتل فلسطيني برصاص إسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بدعوى محاولته وآخرين التسلل إلى داخل مستوطنة إسرائيلية جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت
" العبرية، بأن فلسطينيا مسلحا بسكين، حاول الليلة (الأحد) التسلل إلى مستوطنة تقوع جنوبي الضفة الغربية، ولاحظه حارس أمن في المنطقة وأطلق النار باتجاهه، لافتة إلى أنه تم تحديد مقتل الفلسطيني على الفور.
وأضافت: "تشير التفاصيل الأولية إلى أن المخرب كان مسلحا بسكين وحاول التسلق أو فتح قفل في أحد أجزاء السياج قرب مدخل تقوع. وبدأت قوات الأمن عمليات تفتيش في المنطقة بحثا عن مشتبه بهم محتملين آخرين".
من جانبه، قال موقع "واللا
" العبري إن الشاب الفلسطيني كان برفقته 3 آخرين، لاذوا بالفرار بعد إطلاق النار عليه.
فيما قالت قناة "كان" الرسمية: "وفق التفاصيل الأولية إرهابي مسلح بسكين تم تحييده - ثلاثة ما زالوا طلقاء".
ويأتي الحديث عن هجوم تقوع، بعد وقت قصير من مقتل شاب فلسطيني الليلة برصاص إسرائيلي في منطقة باب العامود
وسط القدس الشرقية المحتلة، بدعوى طعنه شرطيا إسرائيليا داخل إحدى نقاط التفتيش.
وفي ظل غياب أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، شهدت إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي، هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 18 شخصا، قابلتها بحملة اعتقالات واسعة واغتيالات في مدن في الضفة الغربية بينها جنين.