https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-12-شخصا-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينا-فاسو-1061988141.html
مقتل 12 شخصا في كمين لمسلحين شمالي بوركينا فاسو
مقتل 12 شخصا في كمين لمسلحين شمالي بوركينا فاسو
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في كمين نصبه مسلحون متطرفون شمالي بوركينافاسو. 08.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-08T13:20+0000
2022-05-08T13:20+0000
2022-05-08T13:20+0000
بوركينا فاسو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1046305337_0:147:2000:1272_1920x0_80_0_0_4966440a45e0fcc4112f29e7a30bc8ac.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية ومحلية أن 10 أفراد من قوات الاحتياط واثنين من المدنيين قتلوا في الكمين.وقال المصدر الأمني: " في صباح أمس (السبت) تم استهداف قافلة طعام يرافقها متطوعون للدفاع عن الوطن في كمين نصب على طريق دوري- غورغادجي"، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا.وأكد مصدر كحلي أن 10 من قوات الاحتياط سقطوا في الهجوم.وتنفذ الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) هجمات منتظمة شمالي وشرقي بوركينا فاسو منذ عام 2015.وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وانتقلت الاضطرابات المرتبطة بالجماعات المتطرفة من بوركينا فاسو إلى الدول المجاورة (مالي والنيجر).
https://arabic.sputniknews.com/20220408/مقتل-12-جنديا-وإصابة-21-إثر-هجوم-على-قاعدة-للجيش-في-بوركينا-فاسو-1060985043.html
بوركينا فاسو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/13/1046305337_54:0:1946:1419_1920x0_80_0_0_a07b4df69a20df6fb524c342140cc009.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوركينا فاسو
مقتل 12 شخصا في كمين لمسلحين شمالي بوركينا فاسو
تابعنا عبر
لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في كمين نصبه مسلحون متطرفون شمالي بوركينافاسو.
ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية ومحلية أن 10 أفراد من قوات الاحتياط واثنين من المدنيين قتلوا في الكمين.
وقال المصدر الأمني: " في صباح أمس (السبت) تم استهداف قافلة طعام يرافقها متطوعون للدفاع عن الوطن في كمين نصب على طريق دوري- غورغادجي"، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا.
وأكد مصدر كحلي أن 10 من قوات الاحتياط سقطوا في الهجوم.
وتنفذ الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) هجمات منتظمة شمالي وشرقي بوركينا فاسو منذ عام 2015.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وانتقلت الاضطرابات المرتبطة بالجماعات المتطرفة من بوركينا فاسو إلى الدول المجاورة (مالي والنيجر).