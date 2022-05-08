https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-12-شخصا-في-كمين-لمسلحين-شمالي-بوركينا-فاسو-1061988141.html

مقتل 12 شخصا في كمين لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

مقتل 12 شخصا في كمين لمسلحين شمالي بوركينا فاسو

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم في كمين نصبه مسلحون متطرفون شمالي بوركينافاسو. 08.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-08T13:20+0000

2022-05-08T13:20+0000

2022-05-08T13:20+0000

بوركينا فاسو

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ونقلت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية ومحلية أن 10 أفراد من قوات الاحتياط واثنين من المدنيين قتلوا في الكمين.وقال المصدر الأمني: " في صباح أمس (السبت) تم استهداف قافلة طعام يرافقها متطوعون للدفاع عن الوطن في كمين نصب على طريق دوري- غورغادجي"، موضحا أن الهجوم أسفر عن مقتل 12 شخصا.وأكد مصدر كحلي أن 10 من قوات الاحتياط سقطوا في الهجوم.وتنفذ الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) هجمات منتظمة شمالي وشرقي بوركينا فاسو منذ عام 2015.وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وانتقلت الاضطرابات المرتبطة بالجماعات المتطرفة من بوركينا فاسو إلى الدول المجاورة (مالي والنيجر).

https://arabic.sputniknews.com/20220408/مقتل-12-جنديا-وإصابة-21-إثر-هجوم-على-قاعدة-للجيش-في-بوركينا-فاسو-1060985043.html

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